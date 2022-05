Wie Urbach die Natur in Zukunft mit einem Biotop-Netzwerk besser schützen will

Straßen, die wertvolle Lebensräume durchschneiden, die intensive forstwirtschaftliche Nutzung der Natur, Siedlungen, die sich immer weiter ausbreiten: Es gibt viele Gründe, die zum akuten Artensterben, das wir derzeit erleben, beitragen. Dank eines großzügigen Förderprogrammes will die Gemeinde Urbach nun gegensteuern und beauftragt ein Fachbüro damit, eine Planung für die Verbindung von Biotopen auf dem Gemeindegebiet zu erstellen. Wie das helfen könnte, erklärte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Rudolf Willi, Biotopverbundbotschafter beim Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis.

„Es geht im Großen und Ganzen um das Thema Artensterben“, sagte er und legte ein paar erschreckende Fakten vor. Greenpeace und viele renommierte Wissenschaftler warnen laut Willis Präsentation derzeit nachdrücklich vor einem „gigantischen Artensterben, wie es zuletzt beim Aussterben der Dinosaurier stattgefunden hat“. In den vergangenen Jahren seien weltweit bereits 80 Prozent der Fluginsekten verloren gegangen; ein Fünftel der Vögel und drei Viertel der wildlebenden Säugetiere seien für immer verschwunden. Bald könnten eine weitere Million Tier- und Pflanzenarten folgen. Schuld ist vor allem der Einfluss des Menschen.

Netzwerk soll Biotope verbinden

Gegenwirken will die Gemeinde Urbach nun mit der Planung für ein neues Netzwerk, das vorhandene Biotope miteinander verbinden soll. Das dient dazu, dass die Lebewesen mobiler werden und sich genetisch austauschen können, damit unsere heimische Natur wieder vielfältiger und damit auch robuster wird.

Um das zu erreichen, hat die Landesregierung das Ziel festgesetzt, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 15 Prozent des Offenlandes der Landesfläche für den Biotopverbund genutzt werden sollen. Wenn öffentliche Planungsträger Maßnahmen ins Auge fassen, dann sollen sie dabei die Belange des Biotopverbunds berücksichtigen, wofür aber erst einmal Pläne erstellt werden müssen. Damit die Gemeinden all dem auch folgen und ein landesweites Biotopnetz entwickelt werden kann, fördert das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Biotopverbund-Planung mit 90 Prozent.

Aufruf, die Maßnahme umzusetzen

„Ich bin von der Sinnhaftigkeit absolut überzeugt“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen. Die Förderung von 90 Prozent sehe die Verwaltung als Aufruf, die Planung auch wirklich anzustoßen. So hohe Fördermittel gebe es nur sehr selten.

„Der Biotopverbund ist Artenschutz“, sagte SPD-Gemeinderat Jürgen Schlotz. Er finde es sehr begrüßenswert, dass die Planung nicht nur in Urbach, sondern landesweit kommen solle und bewertete ebenso positiv, dass die neuen Erkenntnisse aus der Biotopverbund-Planung in den Flächennutzungsplan eingearbeitet werden können.

Daten werden vielleicht ohnehin gebraucht

Die Freie-Wähler-Gemeinderätin Monika Bruckmann begrüßte das Vorhaben ebenso und warb dafür „entschlossene Schritte vorwärts“ zu gehen, um die Rückentwicklung der Natur zu fördern. „Die Lebensgrundlagen von Tieren und Pflanzen sind auch unsere Lebensgrundlagen. Es ist schön, dass die Landesregierung das auch so sieht.“

Burkhard Nagel, Grünen-Fraktionsvorsitzender, sprach sich für die Maßnahme aus und stellte fest, dass die hohe Fördermittelgabe sich durchaus danach anhöre, als sei die Planung eine Pflicht - statt einer freiwilligen Aufgabe. „Am Schluss könnte es sein, dass wir diese Daten und Infos brauchen, zum Beispiel für Ausgleichsmaßnahmen für das Bebauen der Schraienwiesen oder eines anderen Gebiets.“

„Vor 30 Jahren wäre so ein Programm unvorstellbar gewesen“, sagte Detlef Holzwarth. Heutzutage müsse man aber nun einmal auf den Naturschutz achten und solche Dinge angehen. „Da kommen wir nicht mehr drumherum, wenn wir Arten erhalten wollen.“

Können sich Schädlinge besser ausbreiten?

„Leider haben wir in Baden-Württemberg einen hohen Verlust an biologischer Vielfalt zu verzeichnen“, äußerte sich Gemeinderat Ingolf Spannaus (Bürgerliste Urbach). „So ein Biotopverbund wirkt dem sicherlich entgegen.“ Er wolle zustimmen, hakte aber nach, was dagegen unternommen werde, damit sich in den neuen Netzwerken am Ende keine Schädlinge und Krankheitserreger ausbreiten können.

Die invasiven Arten seien längst da und auf solche Netzwerke ohnehin nicht angewiesen, erklärte Rudolf Willi. Für wertvolle Arten wichtige Barrieren sollen aber erhalten und möglicherweise an passenden Orten neu eingerichtet werden. Zudem sollen viele Experten mit eingebunden werden.