Ende der vergangenen Woche ging die Pressemitteilung bei uns ein: Der Baustoff-Großhändler Wiedmann mit Stammsitz in Alfdorf hat den bisherigen Produktionsstandort von Vossloh-Schwabe in Urbach erworben. Das Areal hat eine Grundstücksfläche von über 34 000 Quadratmetern mit mehr als 17 000 Quadratmetern Lager-, Produktions- und Büroflächen, pries die Mitteilung es an. Wir haben mit den Geschäftsführern Markus Wiedmann und Michael Witzig darüber gesprochen, warum sie nach Urbach expandieren