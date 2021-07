Das Dach des Mittelbaus an der Urbacher Wittumschule ist nicht mehr dicht und muss dringend saniert werden. Die Gemeinde hat jetzt untersuchen lassen, ob in diesem Zuge nicht auch eine Erweiterung des Schulgeländes möglich wäre. Denn die Mensa platzt aus allen Nähten. Und die Schule steuert auf eine Dreizügigkeit zu, benötigt also weitere Klassenräume.

Eine Machbarkeitsstudie kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass eine Aufstockung des Mittelbaus sowie eine Erweiterung der Mensa