Öl-Heizung im Gewächshaus: Waiblinger Gärtner Ludwig und Linsenmaier in Sorge

Die hohen Energie-Kosten machen auch Gärtnereien zu schaffen. Zwei Waiblinger Betriebe, die ihre Gewächshäuser mit Öl heizen, berichten von großen Problemen. Besonders hart trifft es Rosen Ludwig: Die Hegnacher sind spezialisiert auf die kälteempfindlichen Gewächse – andere Standbeine fehlen jetzt. Und schon im Sommer haben die Blumenproduzenten wegen der enormen Trockenheit Geld verloren.

„Wir haben die Heizung in den Gewächshäusern ausgeschaltet, weil wir das Geld dafür nicht reinholen können – das ist unmöglich“, sagt Bernhard Ludwig. Er führt mit seiner Frau Ilona Ludwig den Rosen-Betrieb in Hegnach. In zehn Gewächshäusern produzieren sie fast ausschließlich Rosen. Im großen Stil: In guten Jahren schneiden sie ab März täglich 5000 bis 10.000 Rosen. Sie verkaufen sie vor allem auf dem Großmarkt und direkt vor Ort. Doch im kommenden Frühjahr könnten es viel weniger Rosen sein. Eine Prognose wagt der Geschäftsführer momentan nicht.

Die Rosen werden wohl auch später fertig. Geht es in normalen Jahren – das heißt, wenn die Glas-Gewächshäuser beheizt werden – im März los, könnte es 2023 sechs bis acht Wochen länger dauern, bis sie die Blumen schneiden können, schätzt Bernhard Ludwig. Dann ist die Konkurrenz aus Afrika, Südamerika, Holland aber wohl schon längst am Start.

Komplett ausgeschaltet lassen können die Ludwigs die Erdöl-Heizung allerdings auch nicht, sagt der Chef. Wenn die Rosen im Januar oder Februar austreiben und es richtig kalt ist, gehe der Austrieb kaputt. „Dann müssen wir die Heizung spätestens wieder anmachen. Wir müssen die Rosen immer frostfrei halten.“

Doch das Aufwärmen der insgesamt 13.000 Quadratmeter großen Gewächshäuser koste „richtig viel Geld“, so Bernhard Ludwig. Zwar hätten sie noch circa 30.000 Liter Heizöl auf Lager. Doch ob das ausreicht, wisse er nicht. „Das hängt davon ab, wie kalt der Winter wird.“

Pilz wegen Feuchtigkeit: Fungizide nötig, wo früher Heizen reichte

Öl nachzukaufen wird angesichts der aktuellen Preise sehr teuer. Hinzu kommen höhere Kosten für Dünger – bei dem außerdem ungewohnt lange Lieferzeiten abzuwarten sind. Und dann ist da noch der Strom: Damit werden bei Rosen Ludwig die Pumpen betrieben, die die beheizte Luft in den Gewächshäusern verteilen. Und der Kühlraum. Das sind die größten Stromverbraucher des Betriebs, so Bernhard Ludwig. Hinzu kommen die Beleuchtung und Maschinen in der Halle, in der die Rosen verarbeitet werden. Zum Glück hat der Betrieb für dieses und kommendes Jahr allerdings noch einen Stromvertrag mit fixen Kosten, so dass er hier erst 2024 mit deutlichen Mehrkosten rechnet.

Allerdings müssen die Ludwigs noch ein anderes Problem in Schach halten: Pilz. Die Feuchtigkeit in den Gewächshäusern kann ohne die Heizung nur schwer kontrolliert werden. Also müssen sie wohl regelmäßig Fungizide versprühen, um den Fäulnispilz zu bekämpfen. Dass das nötig sein wird, davon geht Bernhard Ludwig aus. Sicher kann er auch das noch nicht sagen, weil er bislang nie ohne Heizung produziert hat – jedenfalls nicht in den Glas-Gewächshäusern, in denen die Luftfeuchtigkeit viel höher sei als in Folien-Häusern.

Unsichere Zeiten auch für die Mitarbeiter

Alles in allem ist die Situation der Ludwigs aktuell sehr unsicher. Wie dramatisch es für ihren Betrieb in den kommenden Monaten tatsächlich wird, wissen sie nicht. Keine schönen Aussichten sind das auch für die acht Angestellten. Reicht es, wenn sie wegen der – im Wortsinn – abgekühlten Produktion Überstunden abbauen? Oder kommt auch Kurzarbeit auf sie zu? Das kann Bernhard Ludwig ihnen momentan nicht sagen. Einige der Mitarbeiter sind Polen: Sie fahren in diesem Jahr wohl früher als sonst zurück ins Heimatland – und fangen im Frühjahr womöglich auch später an. Vielleicht suchen sie sich dann aber auch eine andere Stelle. „Wenn sie alle wegfallen, sind wir schon ein bisschen aufgeschmissen“, so Bernhard Ludwig.

"Blumen Winkler": Heizen auch hier ein "großes Problem"

Nicht ganz so hart trifft die Energie-Krise eine andere Waiblinger Gärtnerei. Doch auch Blumen Winkler steht vor einem „großen Problem“, sagt Chefin Christel Linsenmaier. Auch sie beheizt die Gewächshäuser mit Öl. Der Preis habe sich im Vergleich zu 2021 verdoppelt – „und da war er auch schon teuer“. Gänzlich ohne Heizung funktioniert es aber auch bei Winkler nicht, sonst müsste man das Wasser aus den Leitungen lassen, sagt Linsenmaier. Und: „Was jetzt im Gewächshaus wächst, hat gewisse Temperaturansprüche. Wenn wir die nicht erfüllen, haben wir im Frühjahr ein Problem.“ Nämlich nichts für den Verkauf.

Schaffen es die Weihnachtssterne?

Linsenmaier hat deshalb schon einige wärmeliebende Pflanzen aus der Produktion gestrichen oder den Anteil reduziert. Gerbera hat sie zum Beispiel schon vor zwei Jahren aus dem Sortiment genommen, weil es auch da schon zu teuer mit dem Heizen gewesen sei. Nun folgten Einschränkungen für Campanula (Glockenblumen), Kamille oder Levkojen. „Problematisch“ sind laut der Gärtnerin auch Weihnachtssterne. Die müssten nun bis November so groß werden, dass sie es ohne Heizung schaffen. Derzeit geht Linsenmaier davon aus, dass das klappt – dank der wärmeren Temperaturen der letzten Tage. „Die sind unbezahlbar.“ Wäre es so kalt und trüb geblieben wie im September, „wäre es nicht gegangen“.

Insgesamt will Christel Linsenmaier sich nicht verrückt machen lassen. „Es geht irgendwie weiter mit den Gärtnereien. Aber wohl nicht mehr mit dem breiten Spektrum, das die Kunden gewöhnt waren.“ Das sei auch für sie als Gärtnerin schade, wenn manche „wunderschönen“ Pflanzen wegfallen. Aber die müsse man aus betriebswirtschaftlichen Gründen sein lassen. Durch die zwei Standbeine – eigene Produktion und Laden in der Fronackerstraße – sieht die Blumen-Winkler-Chefin die Folgen für ihren Betrieb zumindest abgefedert. Auch ihre Angestellten werde sie, Stand jetzt, halten können, so Linsenmaier. „Man wird sich irgendwie durchwursteln. Aber so ist das ja eigentlich nicht geplant.“

Trockenheit: "Der Sommer war für uns schon krass"

Die Gärtnereien haben auch schon unter der extremen Trockenheit im Sommer gelitten. Blumen seien vertrocknet oder hatten nicht die gewohnte Qualität, berichtet Christel Linsenmaier. „Der Sommer war für uns schon krass. Wochenlang nur Staub.“ Deshalb fehlten nun Rücklagen. Und dann kam der zu frühe Kälteeinbruch, der noch mal einen Monat Umsatz gekostet habe.

Ähnliches berichtet der Hegnacher Rosen-Produzent Bernhard Ludwig. Zu viel Hitze tue den Rosen nicht gut, die Qualität nehme ab. Zudem musste der Betrieb viel mehr Trinkwasser zum Gießen verwenden – mit den entsprechenden Kosten. Denn wegen des fehlenden Regens waren die Wasserbehälter schneller leer als sonst. Die Ludwigs fangen Niederschlag auf allen ihren Dächern auf, eine Million Liter Wasser können sie speichern. Doch in diesem Sommer reichte das nicht lange.

Sparen die Kunden schon jetzt an Rosen?

Und noch etwas macht Bernhard Ludwig Sorgen: Er habe das Gefühl, dass der Verkauf schon jetzt nicht so laufe wie üblich. Womöglich sparen manche schon am vermeintlichen Luxusprodukt Rose. „Eine gewisse Zurückhaltung kann ich da erkennen.“