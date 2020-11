Im Alexander-Stift in Hegnach haben sich nach aktuellem Stand (Freitagnachmittag) 20 der 37 Bewohner mit Corona infiziert. Am Donnerstag hat die Diakonie Stetten darüber in einer Pressemitteilung informiert. Am Freitag ist laut Pressesprecher Steffen Wilhelm noch nicht klar, wer sich wo angesteckt hat und ob Mitarbeiter und Besucher ebenfalls betroffen sind. Entdeckt wurden die 20 Infektionen nämlich nur durch Zufall.

Zur Routineuntersuchung ins Krankenhaus - dann plötzlich