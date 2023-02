49-Euro-Ticket: Stadt Waiblingen zahlt für Mitarbeiter mal 20 Euro, mal 40 Euro

Die Stadt Waiblingen beteiligt sich bei ihren Beschäftigten künftig an den monatlichen Kosten des neuen 49-Euro-Tickets. Das sogenannte Deutschlandticket soll den Nutzern bundesweit im Geltungszeitraum beliebig viele Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ermöglichen, sprich mit Bus und Bahn. Mitarbeiter der Stadt Waiblingen mit einem Beschäftigungsumfang von mindestens 50 Prozent erhalten künftig monatlich 40 Euro, also den Löwenanteil der Ausgaben für das Ticket – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Nur neun Euro selbst zahlen

So dürfen die Nutzer keinen Zuschuss zu einem vergünstigten Stellplatz und kein vergünstigtes Darlehen zum Erwerb eines batterie- oder wasserstoffbetriebenes Fahrzeugs respektive eines Hybridfahrzeugs bekommen. Die Förderung von 40 Euro bedeutet letztlich, dass die städtischen Mitarbeiter wie beim zeitlich befristeten Neun-Euro-Ticket vom Sommer 2022 nur monatlich neun Euro zahlen müssen.

Ursprünglich sollte es für Mitarbeiter, die weniger als 50 Prozent arbeiten, keinen Zuschuss zum neuen 49-Euro-Ticket geben. In der Sitzungsvorlage des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV) war davon jedenfalls noch keine Rede. Ergebnis der Beratung im Ausschuss am Mittwochabend, 1. Februar 2023, war aber, dass bei Beschäftigungsverhältnissen mit Stellenanteilen unter 50 Prozent das Ticket immerhin monatlich mit 20 Euro bezuschusst wird. Das Geld fließt solange, wie das 49-Euro-Ticket gilt. Sollte es also wieder abgeschafft werden, würde auch die entsprechende Förderung entfallen. Die Stadt würde mit dem Zuschuss zum geplanten bundesweiten Start des 49-Euro-Tickets am 1. Mai 2023 beginnen. Finanziert werden soll das Ticket bis mindestens 2025. Die Bundesregierung stellt dafür den Bundesländern von 2023 bis 2025 zusätzliches Geld bereit.

Die Stadt Waiblingen denkt mit Blick auf S-Bahn und Bus indes auch an ihre Azubis, Studenten und Praktikanten. Sie übernimmt künftig die kompletten monatlichen Kosten des VVS-Jugendticket BW, das von 1. März 2023 an gilt. Waiblingen zahlt in den Fällen dann monatlich 30,42 Euro. In den Genuss kommen sollen alle Auszubildende, Praktikanten sowie Studenten der Stadt Waiblingen, die keinen Zuschuss zu einem vergünstigten Stellplatz und kein vergünstigtes Darlehen zum Erwerb eines batterie- oder wasserstoffbetriebenes Fahrzeug respektive eines Hybridfahrzeugs bekommen. Auch hier gilt die Kostenübernahme nur, solange das Ticket besteht.

Derzeit 104 Nutzer beim Firmen-Abo

Untätig bei der Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs war die Stadt bislang nicht. Aktuell übernimmt Waiblingen bei den 104 Nutzern des sogenannten Firmen-Abos unter seinen Beschäftigten 50 Prozent der Kosten. Dafür wurden jährlich 47.400 Euro ausgegeben. Für die Übernahme der 45 Ausbildungsabos zahlt die Stadt momentan 32.100 Euro – beide Maßnahmen zusammengerechnet ergaben also bereits jährliche Ausgaben von 79.500 Euro.

Da das neue 49-Euro-Ticket preiswerter ist als das Firmen-Abo, kann es die Stadt Waiblingen schaffen, selbst bei einem Anstieg der Nutzerzahlen unter den bisherigen jährlichen Ausgaben von 79.500 Euro zu bleiben.