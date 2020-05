Endlich ist das Ende des Wartens in Sicht: Kommende Woche fangen für die Abiturienten und viele andere Abschlussklassen die Prüfungen an. Immerhin 500 Schüler befinden sich an der Kaufmännischen Schule in Waiblingen auf der Zielgeraden. Wie hat sich die Schule in der Coronakrise auf die Mammutprüfungen vorbereitet? Und wie läuft der Alltag in der Schule in Zeiten von Masken und Abstandsregeln?

Viele Berufsschüler waren an ihren Arbeitsplätzen eingespannt

Die Türen zu