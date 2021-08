Ein 20-jähriger VW-Fahrer und ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer sind am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der die Mayenner Straße zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer waren laut Polizei in gegengesetzter Richtung unterwegs, an einer Engstelle kam es zur Kollision. Der Sachschaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall aber niemand.