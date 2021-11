Zu einem Einsatz bei der Rundsporthalle in Waiblingen ist am Freitagnachmittag (26. November 2021) gegen 14 Uhr die Feuerwehr ausgerückt. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen meldete über Twitter das Einsatzstichwort: „Person im Wasser“ . Genauer gesagt waren es sogar zwei. Eine 74-Jährige Frau war bei einem Spaziergang von enem Hund angegangen worden, der laut Polizei an einer langen Leine geführt worden war. Wegen des Angriffs stürzte die Frau eine Böschung hinab und landete in der Rems.