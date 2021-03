2021 können die Kunden in Waiblingen in den Parkhäusern der städtischen Parkierungsgesellschaft bis zu 90 Minuten kostenfrei parken. Das hatte der Gemeinderat bereits Ende 2020 beschlossen. Zuvor war es so, dass Kunden 30 Minuten umsonst ihr Auto abstellen konnten – und weitere 30 Minuten, wenn sie bei bestimmten Geschäften einkauften.

Nun erhalten die Leute sogar 60 weitere Minuten, wenn sie in der Innenstadt shoppen. Es ist eine von vielen Maßnahmen von Wirtschaftsförderer Marc