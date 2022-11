Abriss des Rathauses in Waiblingen-Neustadt: Abbruchfirma JMS hat begonnen

Die Firma JMS GmbH & Co. KG aus Weinstadt hat wie geplant mit den Abbrucharbeiten beim Rathaus in Waiblingen-Neustadt begonnen. Das teilt auf Nachfrage Ortsvorsteherin Daniela Tiemann mit. Bereits seit Montag, 7. November, wird das einst 1969 fertiggestellte Gebäude an der Neustadter Hauptstraße entkernt. Das Material wird laut Daniela Tiemann sortiert und anschließend entsorgt. „Die ganzen Materialien zu sortieren ist das Zeitaufwendigste am Abriss.“

Ein Bagger ist am Rathaus von Neustadt derzeit noch nicht zu sehen. Wann dieser genau eingesetzt wird, entzieht sich im Moment der Kenntnis der Ortsvorsteherin und hängt eben auch davon ab, welches Material alles beim Abriss anfällt und wie schnell dessen Sortierung voranschreitet. Einen Einsatz des Baggers noch vor Weihnachten hält Daniela Tiemann auch mit Blick auf die anschließenden Feiertage eher für unwahrscheinlich. Fertig sein soll der Abbruch des Rathauses bis spätestens Ende Februar 2023 – wobei die Ortsvorsteherin damit rechnet, dass die Arbeiten schon etwas früher abgeschlossen sein werden. „Unser Ziel war Ende Februar – und das müssen wir auch einhalten.“

Neubau des Pflegeheims in Neustadt soll 2023 starten

Schließlich hängt davon auch der Fahrplan für den geplanten Neubau des Pflegeheims ab. 2023 sollen schließlich die Bauarbeiten beginnen, in dem Gebäude soll es dann auch einige Räume für die Ortschaftsverwaltung geben. Je nach Baubeginn würde das bedeuten, dass der Neubau entweder 2025 oder 2026 bezugsfertig ist. Solange nutzt die Ortschaftsverwaltung weiter die Interimsräume der Volksbank in der Neustadter Hauptstraße 89. Auch die am 7. Juli 2022 abtransportierte Zwetschgenklopfer-Skulptur von Fritz Nuss, die lange auf dem Rathaus-Vorplatz stand, soll während der Bauphase fürs neue Pflegeheim von Neustadt weiter eingelagert werden.

Neustadter Hauptstraße wird nicht gesperrt

Mit Beeinträchtigungen für den Verkehr auf der Ortsdurchfahrt ist während des Abrisses nach Angaben von Daniela Tiemann nicht zu rechnen. „Die Neustadter Hauptstraße ist nicht gesperrt.“ An der Grundstücksgrenze des Rathauses gibt es zwar einen Bauzaun, allerdings hat die Ortsvorsteherin Wert darauf gelegt, dass auch beliebte Fußwegverbindungen weiter begehbar bleiben. „Da werden wir nicht alles sperren.“ So wird etwa der Fußweg vom Rathaus zur Froschgasse runter weiter von Fußgängern genutzt werden können. Auch die dortige Straßenbeleuchtung soll laut Daniela Tiemann trotz des Abbruchs weiter funktionsfähig bleiben.

Briefkasten wurde verlegt

Damit die Anwohner auch weiterhin ihre Briefe ohne Umwege einwerfen können, wurde der einst auf dem Rathaus-Areal stehende Briefkasten verlegt. „Der Briefkasten wurde an der Wand der Bushaltestelle Rathaus montiert und ist somit jetzt in nächster Nähe auf der anderen Straßenseite beim Gasthaus Ochsen“, erläutert Ortsvorsteherin Daniela Tiemann. Auch der Fahnenmast vor dem Rathaus wurde rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten abgebaut. Ebenso wurden Pflanzen auf dem Vorplatz entfernt. „Da war der Bauhof zugange“, sagt Daniela Tiemann.

Dass der Abriss des Rathauses Neustadt im Zeitplan liegt, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass das Landesamt für Denkmalpflege im Juli 2022 seine Grabungen auf dem Rathaus-Areal nach nur wenigen Tagen wieder eingestellt hat. Die Archäologen der Behörde erhofften sich Spuren alter Keltern, allerdings war das Befundaufkommen letztlich zu gering. Eine vollständige Untersuchung des Geländes war deshalb nicht nötig.

98.106 Euro erhält die Firma JMS aus Weinstadt für den Abriss

Eine weitere Sorge der Ortsvorsteherin war noch im Juli, dass wegen der Situation im Baugewerbe nicht genug Angebote von Abrissfirmen eingehen. Letztlich war der Ortschaftsrat in seiner Sitzung Ende September aber in der komfortablen Lage, 15 Angebote vorliegen zu haben. Dabei hatte JMS aus Weinstadt mit einem Preis von 98.106 Euro das wirtschaftlichste Angebot.