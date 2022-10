Abriss in Waiblingen: Neue Wohnungen entstehen neben dem Beinsteiner Rathaus

In der Ortsmitte von Beinstein bewegt sich gerade einiges: Es finden nicht nur Bauarbeiten für die 20 neuen Wohnungen auf dem Hasenstall-Areal statt, sondern bald steht auch der Abriss des Gebäudes im Ellweg 1 an. Das liegt direkt neben dem Rathaus von Beinstein – und beschäftigt den Beinsteiner Ortsvorsteher Thilo Schramm schon seit 2003. Schließlich gehörte es mal zum Teil der Kommune.

Geburtshaus des ortsbekannten Beinsteiners Hermann Fetzer

Es ist das Geburtshaus von Hermann Fetzer, der in Beinstein beim Blumenschmuckwettbewerb oft den ersten Platz geholt hat. Nach dessen Tod dauerte es eine Weile, bis seine Tochter als Erbin die Gespräche mit der Stadt weiterführen konnte. Die Lage war dabei alles andere als einfach: Das benachbarte Gebäude im Ellweg 3 ist schließlich mit dem Haus im Ellweg 1 verbunden. „Das war mal ein Gebäude“, weiß Thilo Schramm.

Im Lauf der Zeit wurde klar, dass die wahren Grenzen, wem was gehört, sehr verschachtelt waren. Ein Beispiel: Die Stelle, an der am Gebäude „Ellweg 1“ steht, gehört schon dem Eigentümer vom Ellweg 3. Dazu kam: Mit insgesamt drei Eigentümern war es laut Thilo Schramm gar nicht so leicht zu planen. Der Ortsvorsteher schlug deshalb irgendwann vor, dass beide Gebäude in einer Hand sein sollten, in welcher auch immer.

Das Büro Coast hat in Waiblingen schon die alte Huchler-Scheune umgebaut

Der Eigentümer vom Ellweg 3 wollte laut Thilo Schramm aber nicht verkaufen. So erwarb schließlich die Kommune nur den kompletten Ellweg 1 und verkaufte ihn an die Familie des in Waiblingen wohnenden Architekten Alexander Wendlik. Dieser betreibt mit Zlatko Antolovic das Büro Coast, das unter anderem die 300 Jahre alte Huchler-Scheune in Waiblingen umgebaut und saniert hat. Dort befindet sich auch das Bauleitungsbüro der Architekten, ihr Hauptsitz liegt in der Lindenspürstraße 22 in Stuttgart. Im benachbarten Weinstadt gestaltete Coast vor mehr als 13 Jahren das Trauzimmer im Beutelsbacher Rathaus samt Vorplatz. In jüngster Zeit erhielt das Büro den Auftrag von Investor Harald Panzer, in Waiblingen das Zacherhaus am Marktplatz 9, in dem bis 2017 die Untere Apotheke untergebracht war, denkmalgerecht zu sanieren und dort eine gehobene Gastronomie von Koch Pablo Fernandez unterzubringen.

Auch im Ellweg 1 muss behutsam gearbeitet werden, schließlich gibt es hier einen denkmalgeschützten Keller. Eine Tiefgarage wird deshalb zwischen dem Gewölbekeller und dem benachbarten Rathaus eingebaut. Auch ist das Haus direkt mit dem Gebäude im Ellweg 3 verbunden, was es erforderlich macht, die Gebäude durch Handarbeit voneinander zu trennen – und zwar im Treppenhaus, das später nicht mehr gebraucht wird. Ortsvorsteher Thilo Schramm ist überzeugt, dass Alexander Wendlik als zuständiger Architekt genau der Richtige für das Projekt ist. „Er hat dafür ein Händchen.“

Familie Wendlik will das neue Gebäude behalten und die Wohnungen vermieten

Geplant sind im Ellweg 1 neben fünf Wohnungen auch eine Gewerbe-Einheit im Keller. Hierfür soll im vorderen Bereich noch ein Anbau entstehen, der mit dem Gewölbekeller verbunden sein wird und unter anderem ein Bad, WC und eine Garderobe enthält. „Das ist eine eigenständige Einheit, die selbstständig funktioniert und die man auch vermieten kann“, sagt Architekt Alexander Wendlik. Der Keller bekomme dabei keine Last vom Gebäude darüber, vielmehr befinde sich die Gründung des Neubaus außerhalb des Kellers. Welche Art von Gewerbe dort reinkommen soll, hält sich der Waiblinger noch offen. Seine Familie wird jedenfalls das komplette Haus mit allen Räumen behalten und vermieten. Verkauft werden soll nicht, auch nicht eine einzelne Wohnung.

Platz vor dem Gebäude im Ellweg 1 wird als Arbeitsbereich für die Baustelle gebraucht

Erste Abbrucharbeiten haben laut Alexander Wendlik bereits im Juli 2022 stattgefunden. So wurde etwa das einstige Blumenbeet am Hauseingang entfernt. „Das war komplett überwuchert – da hat man nichts mehr von den Blumen gesehen“, sagt Alexander Wendlik. Der Platz vor dem Gebäude werde für Container gebraucht, quasi als Arbeitsbereich für die Baustelle.

Richtig losgehen soll es mit dem Abbruch des Gebäudes im Ellweg 1 zwischen Mitte und Ende Oktober. Die Abteilung Beinstein der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen wird laut Alexander Wendlik das Gebäude im Ellweg 1 noch an drei Tagen vor dem Abbruch als Übungsort nutzen. Geplant ist, dass bei dem Neubau Rundbogen-Elemente des benachbarten Beinsteiner Rathauses aufgenommen werden, sei es bei der Tiefgaragen-Zufahrt oder beim Zugang zum Gewölbekeller. „Mir ist es wichtig, dass es ein Bild gibt, das sich in die Umgebung einpasst – und nicht als Fremdkörper wirkt.“

Alexander Wendlik geht von 15 Monaten Bauzeit aus

Alexander Wendlik plant, mit dem Projekt Ende 2023, spätestens jedoch Anfang 2024 fertig zu sein. Ideal wäre es aus seiner Sicht, schon zum Jahresende 2023 ein bezugsfertiges Gebäude zu haben. „Ich gehe mal von 15 Monaten Bauzeit aus.“

Die Sanierung des Beinsteiner Rathauses, das unmittelbar neben dem Gebäude im Ellweg 1 liegt, ist übrigens erst mal verschoben worden. Das kommt Thilo Schramm entgegen, schließlich möchte er mit den Arbeiten am Rathaus auch erst dann beginnen, wenn das neue Gebäude im Ellweg 1 fertig ist.