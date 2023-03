Absurde Müll-Funde an der Rems in Waiblingen: Von zwei paar Socken bis zur Parkplatz-Schranke

„Das ist in der Rems gelegen“: Ein Leihpedelec von „Regio Rad Stuttgart“ gehört zu den größeren Funden, welche die vielen Helfer bei der 50. Remsputzete am Samstag (25.03.) in Waiblingen und den Ortschaften gemacht haben. Klaus Läpple, Abteilungsleiter Klimaschutz und Umwelt bei der Stadt Waiblingen, überraschen solche Entdeckungen schon lange nicht mehr. „Das ist immer so ein Problem mit dem Vandalismus bei den Rädern.“ Auch ein E-Scooter der Firma Lime sei im Wasser gefunden worden. Insgesamt aber hält der positive Trend der Vorjahre an: Die gefundene Müllmenge wird kleiner.

Weniger Getränkedosen seit Einführung des Dosenpfands

„Früher hatten wir einen 30-Kubik-Container, der fast voll war“, erinnert sich Klaus Läpple. Diesmal sei der Zehn-Kubik-Container nicht mal halb voll geworden. Wirkung zeigt laut dem Abteilungsleiter etwa die vor vielen Jahren beschlossene Einführung des Dosenpfands. „Es ist so, dass man kaum mehr Büchsen sieht.“ Auch der weggeworfene Sperrmüll ist nach Klaus Läpples Beobachtung weniger geworden – trotzdem gab es noch allerhand Kurioses, was die mehreren 100 Helfer herumliegen sahen.

Gefunden wurden zum Beispiel ein Bushaltestellenschild mit Fahrplan, eine halbe Schranke von einem beschrankten Parkplatz, ein Angelmesser, drei Paar Socken, eine Regenrinne, Reifen, Spraydosen, ein Flachbildschirm-Fernseher, eine augenscheinlich aus Porzellan hergestellte Engelsfigur und zwei volle Bierflaschen. Auf der Böschung runter zur Winnender Straße lag eine Motorradgabel, auch wurde auf der Korber Höhe ein Rollcontainer gefunden. In der Rems wurden auch ein paar Stühle entdeckt, die aber zunächst gar nicht an Land gezogen werden konnten.

Weiter auch in Waiblingen ein Müll-Problem: Zigarettenkippen

Ein großes Problem ist laut Klaus Läpple nach wie vor der Kleinmüll: Dazu gehören Bonbonverpackungen oder kleine Tetrapacks von Fruchtsaftgetränken, aber auch unzählige Zigarettenstummel. Das darin enthaltene Nikotin schädigt die Umwelt: Es verunreinigt etwa das Grundwasser und beeinträchtigt auch das Wachstum von Pflanzen. „Es ist eine Unsitte, die immer noch drin ist in den Leuten – in der Summe ist das keine Bagatelle“, stellt Klaus Läpple klar. Er appelliert an die Leute, ihre Zigaretten etwa im Aschenbecher im Auto zu entsorgen oder beim Zu-Fuß-Gehen einen Taschenaschenbecher dabei zu haben.

Froh ist Klaus Läpple allerdings, dass der weggeworfene Sondermüll nicht mehr das große Problem ist. Früher, erzählt der Leiter der Abteilung Klimaschutz und Umwelt, seien bei der Remsputzete auch Öl-Kanister und Asbestplatten entdeckt worden.

Froh ist Klaus Läpple stets über die vielen Helfer. Der Fischereiverein Waiblingen half mit vielen Leuten mit, ebenso wie die Feuerwehr oder die Ahmadiyya-Gemeinde. Die Tauchsportgruppe packte genauso mit an wie die Bürgeraktion Korber Höhe, Pfadfindergruppen oder Kita-Kinder. „Es war eine super Beteiligung“.

Überraschungspreise von der Stadt Waiblingen für interessante Fundstücke

Zum 50. Geburtstag der Remsputzete trafen sich nach getaner Arbeit in der Rundsporthalle viele Helfer aus der Kernstadt und aus Beinstein. Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf schnitt die Geburtstagstorte für die Remsputzete an. Nach wie vor gilt: Die Finder der zehn interessantesten Fundstücke bekommen eine kleine Überraschung. Dazu müssen diese nur eine E-Mail mit ihrer Adresse an umwelt@waiblingen.de schicken – inklusive eines Beweisfotos, dem Stichwort Remsputzete und ein paar Informationen zum Fundort. Bis Dienstagvormittag, 28. März 2023, dürfen sich die Leute laut Klaus Läpple noch melden.