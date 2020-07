„Extra für unsere Gäste haben wir sogar dieses herrliche Wetter bestellt“, flachst Albert Häußermann. Er hat am Donnerstag zum „Weinpicknick an der Scheuer“ ins Sörenfeld eingeladen, zusammen mit dem Waiblinger Stadtmarketing. Bei strahlendem Sonnenschein sorgen die Gastgeber – Albert und Marlene Häußermann, Kinder, Freunde und weitere Familienangehörige – dafür, dass sich die Besucher auf der Wiese am Schneiderbäumlesweg zwischen Neustadt und Korb so richtig wohlfühlen können.

Es