Alarm im Daimler-Technologiepark in Waiblingen: Feuerwehr rückt aus (11.07.)

Wegen eines Alarms einer Brandmeldeanlage musste die Feuerwehr Waiblingen am Montag (11. Juli) zu einem Einsatz in der Maybachstraße in Waiblingen fahren.

Drei Fahrzeuge mit 21 Feuerwehrleuten rückten aus, informiert wurde die Feuerwehr um 13.45 Uhr. Einsatzort war der Daimler-Technologiepark Waiblingen von Projektentwickler Greenfield Development, der seinen Hauptsitz in Düsseldorf hat. Laut Feuerwehrsprecher Nick Bley konnten die Einsatzkräfte vor Ort jedoch nichts finden. Sie gehen deshalb von einem technischen Fehlalarm aus.

Es war nicht der erste Feuerwehr-Einsatz. Am 11. November 2021 gab es dort ebenfalls einen Fehlalarm. In dem Technologiepark sollen neue Antriebstechniken für Daimler-Fahrzeuge entwickelt werden.