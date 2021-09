Ein 33-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (25.9.) mit seinem Ford Kuga in der Korber Straße gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge gestoßen. Eines davon wurde durch den wuchtigen Aufprall laut Polizeimitteilung nach rechts gegen ein Haus geschoben. Dadurch sei die Fassade des Gebäudes beschädigt worden. Allein der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Dass der Pkw-Schaden so groß ist, dürfte maßgeblich daran liegen, dass der