Alte Rommelshauser Straße in Waiblingen wird wegen Kanalarbeiten gesperrt

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen beabsichtigt, zur Verbesserung der Entsorgungslage den Abwasserkanal in der Alten Rommelshauser Straße vom Gebäude Nummer 17 bis zur Einmündung des Adolf-Bauer-Wegs auszuwechseln und den Asphaltbelag zu erneuern. Das teilt die Stadt mit.

Auf einer Länge von 130 Metern wird in der Alten Rommelshauser Straße gearbeitet

Die Arbeiten auf einer Länge von 130 Metern erfolgen in offener Bauweise und unter Vollsperrung; sie dauern von Montag, 24. Oktober 2022, bis voraussichtlich 23. Dezember 2022. „Die geplante Bauzeit kann sich aber je nach Witterungsbedingungen und örtlichen Verhältnissen verschieben“, heißt es in der Pressemitteilung.

In dem jeweils gesperrten Bereich sind das Parken auf den Stellplätzen und die Zufahrt in die Garagen nicht möglich. Der Fußgängerverkehr wird über die gesamte Bauzeit aufrechterhalten. Anwohner des Adolf-Bauer-Wegs können über die Alte Rommelshauser Straße zu ihren Häusern fahren. Geplant ist, die Einbahnstraßenregelung für die Zeit der Bauarbeiten aufzuheben. Die Bauarbeiten werden durch die Firma Jürgen Nägele GmbH vorgenommen.

Die Haltestelle am Waiblinger Friedhof, die der Bus der Linie 218 vom Bahnhof in Fahrtrichtung Wasserstubenweg ansteuert, wird während der Baustelle außer Betrieb genommen. Die Busverbindung in Fahrtrichtung Bahnhof bleibt jedoch unverändert und auch die Haltestelle Waiblingen Friedhof bleibt in Betrieb.

Stadtwerke Waiblingen haben bereits Leerrohre verlegt

Oliver Strauß, Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur, teilt zudem mit, dass die Stadtwerke Waiblingen in der Alten Rommelshauser Straße schon das Leitungsnetz ertüchtigt haben. „In dem Zuge wurden auch Leerrohre verlegt.“ Weitere Arbeiten der Stadtwerke seien derzeit nicht geplant.