Alter Bahnhof in Waiblingen wird umgebaut: Mehr Platz für Akademie der Diakonie

Das alte Waiblinger Bahnhofsgebäude in der Devizesstraße 9 wird umgebaut. Die Ludwig-Schlaich-Akademie (LSAK) braucht Platz, der Neubau nebenan reicht nicht mehr aus.

„Das alte Bahnhofsgebäude war schon von Beginn an für Büro- und Verwaltungsräume vorgesehen, aber kann erst jetzt von der Akademie genutzt werden, nachdem seitherige Mieter ausgezogen sind“, so die Diakonie Stetten auf Anfrage. Sie ist die Alleingesellschafterin der Akademie, die 1994 von Stetten nach Waiblingen umgezogen ist und inzwischen rund 650 Schul- und Studienplätze in sozial-pflegerischen Berufsfeldern bietet, zum Beispiel Heilerziehungspflegerin, Altenpflegehelfer oder Jugend- und Heimerzieher.

2014 bezog die LSAK den Neubau neben dem alten Bahnhof. Seitdem habe sie ihre Bildungsangebote in den verschiedenen Bereichen weiter ausgebaut, so Pressesprecher Steffen Wilhelm. In den letzten Jahren sei unter anderem die Fachschule für Jugend- und Heimerziehung hinzugekommen, die Fachschule für Sozialpädagogik wurde zweizügig und der Weiterbildungsbereich hat das Angebot erweitert. „Entsprechend ist der Raumbedarf in den letzten Jahren angestiegen.“

Vier Unterrichtsräume werden frei

Nach dem Auszug der bisherigen Mieter aus dem historischen Gebäude entstehen nun im ersten Stock und im Dachgeschoss Büro- und Verwaltungsräume für die Lehrkräfte der verschiedenen Schulen. „Die Lehrkräfte nutzen bislang noch Räume im Neubau, die eigentlich als Unterrichtsräume vorgesehen sind“, sagt Steffen Wilhelm. „Durch den Umbau können vier Unterrichtsräume wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß genutzt werden, wodurch sich die räumliche Situation im Neubau merklich entspannen wird.“

Zum Zeitplan teilt der Pressesprecher mit: „Die Bauarbeiten können, wenn alles nach Plan verläuft, voraussichtlich im März/April 2023 abgeschlossen werden.“

Rund 200 Dozentinnen und Dozenten

Zum Kollegium der LSAK gehören rund 60 hauptamtliche Dozentinnen und Dozenten sowie 140 Honorardozentinnen und -dozenten. Neben den Grundausbildungen bietet die LSAK auch Fort- und Weiterbildungen sowie berufsbegleitende Studiengänge an.

Zur Akademie gehören folgende Bereiche:

Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz

Fachschule für Heilpädagogik

Berufsfachschule für Arbeitserziehung

Berufsfachschule für Pflege und Berufsfachschule für Altenpflegehilfe

Berufskolleg für Praktikanten und Praktikantinnen

Fachschule für Sozialpädagogik

Fachschule für Jugend- und Heimerziehung (seit 2020)

Fort- und Weiterbildung

Berufsbegleitende Studiengänge der SBA Management School der Steinbeis-Hochschule in Kooperation: Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration, Soziale Arbeit - Sozialpädagogik (B.A.)

Ausbildungsintegrierter Studiengang Pflege (B.A.) der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg in Kooperation.

Die Akademie, die bis 1995 Ludwig-Schlaich-Schule hieß, geht auf Inspektor Ludwig Schlaich zurück, der im Jahr 1933 in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Stetten die Ausbildung des Pflegepersonals aufgenommen hatte, wie es auf der Internetseite heißt.

Er entwickelte demnach ein zweijähriges berufsbegleitendes Ausbildungskonzept. „Auf dieser Grundlage entstand in den 50er Jahren das Berufsbild des Heilerziehungspflegers / der Heilerziehungspflegerin.“ 1961 wurde die Schule staatlich anerkannt.