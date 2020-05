Waiblingen/Weinstadt/Kernen/Korb.

Keine Großveranstaltungen bis zum 31. August: Das betrifft auch zahlreiche Feste und Konzerte in Waiblingen und Umgebung. Ein Überblick.

Waiblingen

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Altstadtfests: Die Stadtparty fällt in diesem Jahr ersatzlos aus – ein Novum in ihrer mehr als 40-jährigen Geschichte. Keine Livebands auf den Bühnen, keine Bier- oder Weinseligkeit an den Tischen. Das stimmt viele traurig, doch