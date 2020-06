Normalerweise würden die eingeschworenen Frühschwimmer im Freibad schon seit eineinhalb Monaten ihre Bahnen ziehen. Doch was ist schon normal in Zeiten der Corona-Pandemie. Die gute Nachricht: Am Montag, 15. Juni, um 7 Uhr öffnen die Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld. Und der Eintritt wird sogar günstiger. Die schlechte: Coronabedingt müssen sich die Badegäste auf deutliche Einschränkungen einstellen. Einen ungezwungenen Freibadsommer wird es in diesem Jahr nicht geben.

Ohne