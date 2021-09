Der Bundestagskandidat der Partei Die Basis und frühere Besitzer des „Seehofs“ in Alfdorf, Stefan Schmidt, stand am Mittwoch vor dem Amtsgericht Waiblingen. Dem 55-Jährigen wurde vorgeworfen, im November 2020 bei Veranstaltungen in seiner Wirtschaft Getränke und Speisen verkauft zu haben und damit gegen die damaligen Corona-Bestimmungen verstoßen zu haben. Gegen zwei Bußgeldbescheide hatte Schmidt im Frühjahr Widerspruch eingelegt. Deswegen kam es nun zur öffentlichen Verhandlung vor