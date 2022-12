Anfechtung der OB-Wahl Waiblingen: Hornauer beim Verwaltungsgericht Stuttgart

Seit acht Monaten übt Sebastian Wolf die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters in Waiblingen aus. Formell immer noch als Amtsverweser, weil das Verfahren um die Anfechtung der OB-Wahl durch Thomas Hornauer noch nicht abgeschlossen ist. Am Mittwoch (20. Dezember) kam es in der Sache zu einer mündlichen Verhandlung beim Verwaltungsgericht Stuttgart. Der exzentrische Plüderhäuser hatte gegen die Waiblinger OB-Wahl, bei der er nicht angetreten war, Einspruch erhoben.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte den Einspruch abgewiesen – und dagegen richtete sich nun Hornauers Klage, über die das Gericht zu verhandeln hatte. Zum Schluss der mündlichen Verhandlung verkündete das Gericht den Beschluss, dass das Urteil den Beteiligten zugestellt werden wird.

Anfechtung der OB-Wahl in Waiblingen: Urteil wird Mitte Januar erwartet

Es soll nach Einschätzung der zuständigen Kammer wohl etwa Mitte Januar 2023 vorliegen.

Beklagt wurde das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium. Die Stadt Waiblingen war in dem Verfahren nur Beigeladene. Zum Inhalt des Wahleinspruchs machen trotz Anfrage weder das Verwaltungsgericht noch das Regierungspräsidium Angaben. Sebastian Wolf war am 6. Februar 2022 als alleiniger Bewerber zum Oberbürgermeister gewählt worden.