Ansturm auf Waschanlagen? So läuft es bei Autohäusern Frank und Lorinser

Draußen herrscht wahres Schmuddelwetter. Nicht genug, dass sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen. Auf der Windschutzscheibe vieler Autos setzt sich gerade besonders viel Schmutz ab, sei es durch Nieselregen oder durch Salzreste von der Straße. Fahren nun viele Autobesitzer in die Waschanlage? Oder warten sie doch lieber noch ab? „Viele Leute waschen erst nach dem Schneefall das Auto“, sagt Cornelia Frank-Grotz. Sie ist Mitinhaberin und Geschäftsführerin des Autohauses Frank in Hegnach.

Zu dem Autohaus in der Neckarstraße gehören die Esso-Tankstelle, eine Kfz-Werkstatt und eine Waschanlage. Hier können Kunden in die Box reinfahren, aussteigen und das Programm für den Waschvorgang einstellen. Die Portalwaschanlage sei besonders bei Fahrern von Kastenwagen beliebt. „Die passen nicht in alle Waschanlagen“, sagt Cornelia Frank-Grotz. Bislang hat sie keinen Ansturm auf die Waschanlage festgestellt. „Die Zahl der Kunden ist bis jetzt noch gleich geblieben.“

Hohe Energiepreise: Kostet die Autowäsche bald noch mehr?

Steigende Kosten für Wasser und Strom machen auch dem Autohaus Frank zu schaffen. „Das betrifft uns hauptsächlich im Bereich der Waschanlage.“ Eine Preiserhöhung für die einzelnen Programme kam für das Hegnacher Autohaus bislang nicht infrage. „Wir schauen noch und warten ab“, sagt Cornelia Frank-Grotz. Derzeit kostet das günstigste Programm 7,90 Euro. Das Ticket für den Waschgang muss in der Tankstelle gelöst werden und ist 14 Tage lang gültig.

Anders sieht es in der Waschanlage des Autohauses Lorinser an der Alten Bundesstraße in Waiblingen aus. Die Anlage besteht dort aus zwei Waschstraßen, bei denen das Fahrzeug durch die Anlage geschleppt wird. Hier wurden die Preise bereits im Jahr 2022 erhöht. Vorher hatte das günstigste Programm 8,60 Euro und das Premiumprogramm 15,80 Euro gekostet, sagt David Frey, Anlagenleiter der Waschbahn Lorinser. Heute kostet das günstigste Programm 9,50 Euro und das Premiumprogramm 16,50 Euro. „Die Preise der Rohstoffe für unsere Waschchemie sind im vergangenen Jahr erheblich gestiegen“, sagt er. Dazu kommen auch die gestiegenen Energiekosten.

Dennoch ist bei Regen und Schnee ein Anstieg der Waschkunden zu bemerken. „Bei solchen Wetterverhältnissen ist mit einem stark erhöhten Aufkommen zu rechen“, sagt David Frey. Im Durchschnitt wurden im Jahr 2022 rund 1700 Fahrzeuge pro Woche in der Waschanlage gezählt. Neben den Waschstraßen können Kunden den Selbstbedienungspark nutzen und das Fahrzeug von innen und außen reinigen. Auch für Lkw und Wohnmobile, ergänzt er. Die Kunden, egal ob privat oder geschäftlich, kommen von „nah und fern“.

Freitag und Samstag sind die Hauptwaschtage

Sowohl bei der Waschanlage vom Autohaus Frank auch als bei der Waschbahn Lorinser sind Freitag und Samstag die Hauptwaschtage. Wer also ganz in Ruhe sein Fahrzeug waschen will, sollte an einem anderen Tag anfahren. „Unter der Woche und um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag ist es immer ruhig“, sagt Cornelia Frank-Grotz. Das Autohaus Frank gehöre zu den „Komplettanbietern“: „Viele Kunden schätzen das.“ Auf Kundenwunsch werden die Wagen zum Beispiel nach der Reparatur gewaschen, ganz nach dem Motto „Service aus einer Hand“, sagt die Chefin. Ähnlich ist es bei Lorinser. „Es gibt eine angegliederte Tankstelle und ein Autohaus mit allem rund ums Auto“, so David Frey.