Antibiotika bei Scharlach: Waiblinger Apotheker sorgt sich um Nachschub

Wie bei Fiebersäften und anderen Arzneien gibt es auch bei Antibiotika, mit denen Streptokokken-Erkrankungen wie Scharlach behandelt werden, Probleme mit dem Nachschub. So hat die Firma Infectopharm, die den Trockensaft „Grüncef 500 mg/5 ml“ anbietet, am 6. Januar 2023 einen Engpass gemeldet. Das voraussichtliche Ende der Schwierigkeiten bei dem von Kinderärzten häufig verschriebenen Antibiotikum mit dem Wirkstoff Cefadroxil-Monohydrat wird mit 3. April 2023 angegeben.

"Zum Glück" noch was auf Lager

Apotheker Dominik Öhlschläger aus Waiblingen ist „täglich stundenlang“ damit beschäftigt, mangelnde Medikamente zu beschaffen. „Grüncef“ habe er momentan „zum Glück“ noch in beiden Apotheken – auf der Korber Höhe und in Beinstein – auf Lager. Lieferbar sei das Pulver, das mit Wasser zu einem Saft vermischt wird, aber für ihn nicht. „Man kann nur hoffen“, so der Apotheker.

Vor kurzem habe er einem Kinderarzt mitgeteilt, dass er noch einen Bestand an Grüncef hat, damit Eltern seine Apotheken ansteuern können. Denn teilweise kommen sie mit dem Rezept und kranken Kindern, nachdem sie schon drei, vier andere Apotheken erfolglos abgeklappert haben, berichtet Öhlschläger.

„Wir haben immer wieder kleine, lokale Ausbrüche, da bemerken wir die vermehrte Nachfrage“, sagt er über die Streptokokken-Situation. Gerade im Notdienst am Wochenende oder nachts, wenn nur wenige Apotheken geöffnet sind, sei die Erleichterung der Eltern spürbar, wenn sie das nötige Medikament bekommen.

Apotheker macht sich Sorgen

Öhlschläger beobachtet die Gesamtlage mit Sorge. Auch von Kollegen hört er von Lieferschwierigkeiten. Alternativen wie Amoxicillin, das „klassische“ Breitbandantibiotikum, und Penicillin seien auch betroffen. „Wir rutschen in eine schwierige Situation rein.“ Ärzte sollten nach Ansicht des Apothekers zurückhaltend mit Antibiotika umgehen.

Bundesinstitut: "Streng leitliniengetreu und maßvoll" verschreiben

Antibiotika „streng leitliniengetreu und maßvoll“ zu verschreiben, darauf pocht auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Berichte legten nahe, „dass in der ambulanten Versorgung, vornehmlich bei Kindern, eine angespannte Versorgungssituation mit den Wirkstoffen Amoxicillin, Amoxicillin/Clavulansäure und Penicillin V herrscht“. Letzteres komme unter anderem bei Streptokokken zum Einsatz.

Die Bedarfe sind laut der Behörde „deutlich gestiegen“, während „die Produktionskapazitäten zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichen“.