Auftakt beim Weihnachtszirkus Waiblingen: Warum ihn der Lions Club unterstützt

Der Waiblinger Weihnachtszirkus gastiert seit Donnerstag, 22. Dezember 2022, in Waiblingen – und bleibt dort noch bis einschließlich Sonntag, 8. Januar 2023. Seit 2018 spendet der „Lions Club Waiblingen“ regelmäßig an den Waiblinger Weihnachtszirkus – egal ob dieser stattfindet oder nicht. Hartfrid Wolff ist Vorstandsmitglied des Clubs und erklärt dessen Motivation: „Wir wollen da helfen, wo die Öffentlichkeit es nicht tut.“

Lions Club unterstützt den Waiblinger Weihnachtszirkus

Dazu zählen laut seinen Angaben Gewaltpräventionsprojekte an Schulen, die Unterstützung von Tafeln und Einzelschicksalen und „besondere Veranstaltungen wie zum Beispiel der Waiblinger Weihnachtszirkus“. Darum finanziert der „Lions Club“ auch dieses Jahr die insgesamt 800 Tickets der Vorpremiere, um diese an benachteiligte Gruppen zu verschenken. Dabei handle es sich um Familien mit Kindern, für die der Besuch zu teuer wäre, und eingeschränkte Personengruppen, deren Anreise erschwert ist oder die eine Betreuungskraft brauchen. Hartfrid Wolff sagt: „Wir wollen die Menschen glücklich machen und den Zirkus unterstützen.“

Manfred Kerler und Konrad Jelden übernehmen die Aktivitätsplanung des „Lions Clubs Waiblingen“. Die Organisation des Weihnachtszirkusses habe schon im Frühjahr schrittweise begonnen – von der Idee bis zur Umsetzung sei es ein langer Weg, berichtet Clubpräsident Jelden. Dabei seien alle 43 Mitglieder des Clubs involviert: Die einen planen, die anderen sind am Tag des Geschehens vor Ort und helfen mit. Gemeinsam mit der Zirkusfamilie Sperlich sorgen sie dafür, dass die Besucher einen Platz finden und mit genügend Essen, Trinken und Unterhaltung versorgt werden.

Hartfrid Wolff: Benachteiligten Gruppen ermöglichen, „ein paar Stunden unbeschwert zu sein“

Der soziale Aspekt spiele für den Club eine wichtige Rolle: Gemeinsam wollen sie es benachteiligten Gruppen ermöglichen, „ein paar Stunden unbeschwert zu sein“, erzählt Hartfrid Wolff. Dazu zähle nicht nur die Freude an der Veranstaltung, sondern auch die Unterstützung der An- und Abreise der Besucher. Für Doreen Tetzel ist diese nämlich nicht selbstverständlich: Sie kommt aus Backnang und sitzt im Rollstuhl. Die Anfahrt hat sie zwar selbst mit dem Roten Kreuz organisiert, aber den Eintritt übernahm der Club. Doreen freut sich, den Weihnachtszirkus zu sehen, da sie schon lange nicht mehr in einem gewesen sei: „Es ist einfach etwas Besonderes.“

Angelo Maatz (18) ist einer der Toningenieure im Zirkus. „Ich bin im reisenden Betrieb groß geworden.“ Denn seine Mutter sei Zirkusartistin und sein Vater ein Marionettenspieler. Er selbst findet die Verbindung der Vorpremiere und eines gemeinnützigen Zwecks „einfach klasse“. Vor der Veranstaltung ist er nicht nervös, sondern möchte „eine gute Show abliefern“. Für ihn ist die Premiere immer etwas Besonderes.

Artist „Mr. Chap“ holt den kleinen Anton auf die Bühne

Ein Teil der Show war auch Anton. Der Neunjährige wurde kurzerhand von dem Artisten „Mr. Chap“ auf die Bühne geführt. Neben Anton wurden noch weitere Besucher in die Mitte des Zeltes gebracht, woraufhin der Komiker sich seinen Spaß erlaubte. „Ich war aufgeregt, aber es war eine tolle Erfahrung“, sagt Anton über seinen Gastauftritt.