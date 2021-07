„Totalausverkauf“ und „Geschäftsaufgabe“ steht auf Plakaten am Modehaus K&L Ruppert an der Stuttgarter Straße in Waiblingen. Auf banges Nachfragen besorgter Kunden kann das Personal schon beruhigend sagen: Das Geschäft wird nicht wirklich verschlossen, aber übernommen. Hintergrund ist der Niedergang der einst erfolgreichen Kette K&L.

Familie Ruppert hat das Unternehmen „vertikal“ gegründet, das heißt, Kollektionen wurden selbst entwickelt und von Lieferanten in der Türkei,