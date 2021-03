Er sang stets so absichtlich schlecht, dass viele ihn für eine Art Schauspieler hielten: Shada Ali (24) aus Waiblingen, Kandidat der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS), nervte über Wochen viele Zuschauer – hatte zugleich aber auch treue Fans. Zu diesen gehörte auch der scheidende DSDS-Dauerjuror Dieter Bohlen, der nach Shadas Aus am Samstag, 20. März 2021, vor den Kameras folgendes sagte: „Du bist grade, du machst kein Fake oder so, du sagst nicht irgendwas, was die