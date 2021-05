Die Zerschlagung der Real-Supermarktkette geht weiter. Zehn weitere Real-Märkte werden schließen. Das berichtet das Magazin Business Insider. Für bundesweit knapp 80 der Real-Standorte gibt es damit eine offizielle Entscheidung über die Zukunft. Entweder die Niederlassungen werden an Mitbewerber wie Edeka, Globus und Kaufland veräußert – oder wie jetzt in zehn Fällen ganz geschlossen. Betroffen sind davon Real-Standorte in Bayreuth, Bremen-Vahr, Espelkamp, Essen, Hameln, Monschau,