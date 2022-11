Aus nach 29 Jahren: Apotheke Friedrich in Waiblingen-Bittenfeld steht leer

Erst war vier Wochen Betriebsurlaub – dann blieb die Apotheke Friedrich in der Schillerstraße in Bittenfeld ganz zu. Ein Leerstand, der die Bewohner direkt betrifft, denn die nächsten Apotheken befinden sich erst in den Nachbarorten Hochberg, Schwaikheim und Hohenacker. Auch ein weiteres Geschäft im Ortskern wird bald schließen.

Eigentlich sollte es eine Nachfolge für die Apotheke geben, aber am Ende zerschlug sich die Lösung doch – so fasst Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias die Gründe für den so nicht geplanten Übergang vom Betriebsurlaub in den Leerstand zusammen. Gemeinsam mit der städtischen Wirtschaftsförderung, die „wertvolle Kontakte“ habe, ist sie derzeit auf der Suche nach möglichen Nachfolgern beziehungsweise auch einer anderen räumlichen Lösung. Kein ganz einfaches Unterfangen. „Das Thema beschäftigt uns derzeit recht intensiv, wir führen viele Gespräche dazu.“ Die bisherige Apotheke ist nicht barrierefrei.

Nachwuchsprobleme in der Apotheken-Branche

Seit 1993 hat Beate Friedrich-Lüchow die Apotheke geleitet. Schon seit 1986 war sie in Bittenfeld tätig. Seit 1. Oktober ist die Apotheke nun offiziell geschlossen. Eigentlich ist die örtliche Nahversorgung in Bittenfeld ansonsten recht gut intakt. Allerdings macht der Schreibwarenladen Dita Ende Januar 2023 zu. Die Stimmung unter den selbstständigen Apothekerinnen und Apothekern ist so schlecht wie noch nie, berichtet derweil die Apothekerkammer Baden-Württemberg. Viele erwarten eine negative wirtschaftliche Entwicklung der Branche in den nächsten zwei bis drei Jahren. Dazu kommen Nachwuchssorgen. Sieben von zehn Apotheken suchten „händeringend“ nach qualifiziertem pharmazeutischen Personal. Gelungen ist der Wechsel dieses Jahr in Neustadt und Hohenacker. Hazha Mohammed (34 Jahre) hat die Burg-Apotheke und die Söhrenberg-Apotheke als Chefin übernommen.