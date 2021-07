Für den Sörenbergweg in Waiblingen-Neustadt soll einheitlich wieder die alte Schreibweise Söhrenbergweg verwendet werden – also mit „H“. Das hat der Ortschaftsrat jüngst mehrheitlich entschieden. Formal muss nun nur noch der Waiblinger Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Juli zustimmen. Votiert er dafür, soll die Änderung laut Ortsvorsteherin Daniela Tiemann schnell umgesetzt werden. Für Anwohner bedeutet dies, dass sie ihre Unterlagen, Ausweise und Visitenkarten anpassen