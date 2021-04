Seit der vergangenen Woche gilt die nächtliche Ausgangssperre in Baden-Württemberg und damit eine Einschränkung im Kampf gegen das Coronavirus, die von vielen Menschen als besonders hart empfunden wird. Wie eine Geisterstadt zeigte sich Waiblingen denn auch an den Abenden des Wochenendes. Neben der Polizei war der städtische Ortdnungdienst mit einer Streife unterwegs.

Jeweils sechs Personen trafen die diensthabenden Kollegen am Freitag- und am Samstagabend nach 21 Uhr draußen an,