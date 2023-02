Auto fängt Feuer: B14 bei Waiblingen in der Nacht mehrere Stunden voll gesperrt

In der Nacht von Samstag, 4. Februar, auf Sonntag, 5. Februar, ist gegen 02.10 Uhr ein BMW auf der B14 - 500 Meter vor der Ausfahrt Waiblingen-Mitte in Fahrtrichtung Backnang - in Brand geraten.

Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz

Während der Fahrt bemerkte der Fahrer eine Rauchentwicklung im Bereich der Lüftungsanlage, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Fahrzeugführer konnte daraufhin auf der rechten Fahrbahnseite anhalten. "Alle drei Insassen konnten das Fahrzeug unversehrt verlassen", so die Polizei. Danach geriet das Auto in Vollbrand.

In der Notrufzentrale seien mehrere Anrufe zu dem Brand eingegangen, schildert Nick Bley, Pressesprecher der Waiblinger Feuerwehr. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Nach einer Stunde und 15 Minuten sei der Brand gelöscht gewesen, so der Feuerwehrsprecher.

Fahrbahn wurde gegen 6.30 Uhr wieder freigegeben

Zur Bergung des Fahrzeugs und zur Reinigung der Straße wurde die B14 über beide Spuren voll gesperrt. Neben der Waiblinger Feuerwehr war die Straßenmeisterei Weinstadt im Einsatz. Gegen 6.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Polizei war mit vier Streifen vor Ort.