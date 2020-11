Bäckereien gehörten schon im Frühjahr zu den Branchen, die trotz Lockdown geöffnet haben durften. Erst recht jetzt im Teil-Lockdown. Dennoch gerät der November für viele zur Zitterpartie – etwa für die bodenständige Bäckerei Geiger in Hohenacker, die sich an einem unscheinbaren Standort im Wohngebiet behauptet und als eine Art zweites Standbein an Schulen Brezeln und Brötchen verkauft.

Immer wieder müssen wegen Corona-Infektionen oder Verdachtsfällen Schüler in Quarantäne oder