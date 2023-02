„Bärenmäßig“:  500 Leute bei Kinderfasching der Waiblinger Karneval-Gesellschaft

„Ratzefatze voll“ war die Bittenfelder Gemeindehalle laut Veranstalter am Sonntag beim Kinderfasching der Waiblinger Karneval-Gesellschaft „Salathengste“. Mehr als 500 Kinder und Eltern kamen, um zu feiern, zu lachen und gemeinsam Spiele zu spielen. Für Spaß und Spannung sorgten Spiele wie Luftschlangen-Weitblasen, Zeitungstanz auf immer kleinerem Papier, Mumienspiel, ein Müllsammel-Spiel und ein Kostüm-Wettbewerb. Moderiert wurde der Nachmittag von Kirsten Leinweber und Sabrina Pietzsch.

Große Mengen Pommes nachbestellt

„Man spürt richtig, wie sehr die Kinder und Erwachsenen nach der Corona-Pause Lust haben, rauszugehen und zu feiern“, sagt Pressewartin Sabine Schrage. Vor der Pandemie fand der Kinderfasching der WKG immer in der Neustadter Halle statt – die jedoch wird derzeit als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt. Deshalb wurde die Party also nach Bittenfeld verlegt, was ihrer Beliebtheit keinen Abbruch tat. Wegen des großen Andrangs musste die Tribüne geöffnet und große Mengen Pommes nachgeordert werden.

Beliebt als Verkleidungen waren Teufelchen, Superhelden, Mario und Luigi und bei den Mädchen wie eh und je die (Eis-)Prinzessinnen-Kostüme. Ansonsten war kunterbunt alles vertreten, was Spaß macht. Die Stimmung der Kinder war „einfach bärenmäßig“, fasst Präsident Jörg Knöllinger zusammen.