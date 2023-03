Bürgerzentrum Waiblingen: Kampf für barrierefreie Bushaltestelle geht weiter

Aus Angst vor einem Rückstau in der Neustädter Straße vor der Ampel bei der Kreuzung Winnender Straße ist der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle am Bürgerzentrum Waiblingen im Oktober 2022 knapp gescheitert. Die SPD Waiblingen will das nicht akzeptieren und hat deshalb am Freitag alle Bürger zu einer Demo aufgerufen – unterm Motto „Vorfahrt Barrierefreiheit“.

Buskap hätte Ende Februar 2023 fertig sein können

Die SPD-Stadträte in der damaligen Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Bauen – Urs Abelein und Ulrich Scheiner – waren für den Umbau, ebenso wie Tobias Märtterer (Grünt), David Krammer (Bübi) und Hans Albrecht (FDP). Dagegen stimmten Michael Fessmann und Matthias Kuhnle (beide FW/DFB) sowie Peter Abele, Michael Stumpp, Hans-Ingo von Pollern (alle CDU). Dagmar Metzger von der Alternativen Liste enthielt sich. Bei dem Buskap, das eigentlich Ende Februar fertig sein sollte, hätten Fahrgäste mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen fast ohne Lücke und Höhenunterschied ein- und aussteigen können. Auch wäre im Zuge des Umbaus der Radweg verlegt worden. Er wäre dann hinter dem Wartebereich der Bushaltestelle verlaufen, die nach vorne gerückt wäre.

Die Gefahr eines Rückstaus durchs Buskap sieht die SPD nicht. Die SPD-Kreisräte Klaus Riedel und Sabine Wörner, selbst beide lange im Waiblinger Gemeinderat aktiv, verweisen darauf, dass die Art der Ampelschaltung bei Bussen solch einen Rückstau verhindert. „Wir haben zwei Busse gesehen, es hat keinen Stau gegeben“, sagt Sabine Wörner beim Vor-Ort-Termin. Sie betont zudem, dass bei der jetzigen Gestaltung des Radwegs nicht klar ist, wo dieser verläuft – hinten am Bushäuschen vorbei oder vorne herum. Der Radweg würde durch den Umbau zum Buskap auch breiter werden.

Höhendifferenz von 32 Zentimetern vom Busausstieg bis zur Straße

Wie schwer es Menschen mit Rollator haben, bei der jetzigen Bushaltestelle auszusteigen, demonstrierte gegen 16.20 Uhr SPD-Stadträtin Christel Unger. Sie ist mit einem Rollator unterwegs und kann ohne Hilfe nicht die Höhendifferenz überwinden. Diese beträgt vom Busausstieg zur Straße immerhin 32 Zentimeter, wie Klaus Riedel beim Bus zuvor mit einem Meterstab nachgemessen hat. Die ehemalige SPD-Sozialministerin Katrin Altpeter betonte bei der anschließenden Diskussion im WN-Studio im Büze, dass es beim Thema Barrierefreiheit letztlich auch darum geht, die Barriere in den Köpfen abzubauen. Die SPD unternimmt daher im Frühjahr einen neuen Anlauf – und will den barrierefreien Ausbau der Haltestelle am Bürgerzentrum Waiblingen erneut beantragen. Dies ist ein halbes Jahr nach der ersten Abstimmung rechtlich wieder möglich.