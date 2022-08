Baustoff-Firma Konz in Waiblingen: Was bedeutet die Übernahme von Raab Karcher für das Unternehmen?

Rund drei Monate nach Bekanntgabe der Einigung zwischen der Stark-Gruppe Deutschland GmbH und der Waiblinger Konz-Gruppe haben die Kartellbehörden die Übernahme nun offiziell freigegeben. Damit ist der Baustoffe-Fachhandel mit Hauptsitz in Waiblingen offiziell Teil des Offenbacher Baustoffhändlers. Aus der Marke Konz wird ein Raab Karcher Baustoffhandel, wie die Stark-Gruppe mitteilt.

Nach 103 Jahren als Waiblinger Familienunternehmen wird damit ein neues Kapitel der traditionsreichen Firmengeschichte aufgeschlagen. Den Ausschlag für den Verkauf durch die Eigentümerfamilie Schöllhammer gaben nicht etwa wirtschaftliche Gründe, sondern die Frage nach der dauerhaften Nachfolge in der Unternehmensführung. „Das Unternehmen hat sich die vergangenen Jahre gut entwickelt – und auch aktuell ist die Entwicklung positiv“, sagte die langjährige Chefin Monika Schöllhammer bei einem Pressegespräch im Mai.

Stark-Gruppe auf Wachstumskurs

Im Zuge der Übernahme werden die sieben Konz-Standorte in Waiblingen, Winnenden, Vöhringen, Eislingen, Heidenheim, Meißen und Chemnitz sukzessiv in das bundesweite Raab-Karcher-Netzwerk der Stark Deutschland GmbH integriert. Mit annähernd 130 Standorten stellt Raab Karcher eine der größten und ältesten Marken im deutschen Baustoffmarkt dar.

Durch die Akquisition der Konz-Gruppe setzt die Stark Deutschland GmbH ihren eingeschlagenen Wachstumskurs somit auch im Bereich der Generalisten weiter fort. Zuletzt, so teilt der Offenbacher Baustoffhändler mit, habe man durch die Übernahmen der österreichischen Dach & Wand sowie der Tröger & Entenmann Unternehmensgruppe insbesondere in den spezialisierten Bereichen Dach und Fassade und Tiefbau zugelegt.

Konz hat sich stetig weiterentwickelt

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Akquisition und darüber, dass wir unsere rund 250 neuen Kolleginnen und Kollegen nun auch offiziell in unserem Team willkommen heißen dürfen“, erklärt Michael Knüppel, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Stark Deutschland. „Durch die Synergien zwischen der Konz-Gruppe und der Stark Deutschland haben wir die Chance, unsere Qualitäts- und Servicestrategie insbesondere im südwestdeutschen Raum weiter zu optimieren und auszubauen.“

Mit ihrem gewerkeübergreifenden Sortiment erwirtschaftete die Konz-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr 2021 etwa 109 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren habe sich die Konz-Gruppe kontinuierlich weiterentwickelt, sagt Alexander Eller, Geschäftsführer der Hermann Konz GmbH & Co. KG. Der Zusammenschluss mit Stark und die Integration in das Netzwerk von Raab Karcher stelle den nächsten Meilenstein der Unternehmensentwicklung dar. Alexander Eller steht insofern personell für Kontinuität nach dem Zusammenschluss, als er seit 2016 gemeinsam mit Andrea Schöllhammer die Gesamtverantwortung für die Konz-Gruppe trug.

Die Firma Konz wurde 1919 durch Friedrich Konz in Waiblingen gegründet – damals noch am Standort der heutigen Shell-Tankstelle an der Mayenner Straße. Seit 1979 ist Konz im Gewerbegebiet Eisental ansässig.