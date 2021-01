Beerdigungen unter Corona-Bedingungen – was gilt und was muss dabei beachtet werden? Wer darf alles an einer Trauerfeier teilnehmen? Wie geht es Waiblinger Pfarrern mit der Trauerbegleitung zu Zeiten der Pandemie?

Wenn etwas nonstop in der gesamten Krise stattgefunden hat, dann sind es Beerdigungen. Hier gibt es kein Verschieben oder "Geht grad nicht".

Wer schon mal einen Menschen verloren hat und diesen beerdigen musste, weiß, dass die Nähe anderer, die Trost spenden, wichtig