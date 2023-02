Beste deutsche Country-Band: Waiblinger Tonmeister produzieren junge Musiker

Werner Bayer, den alle nur „Vier“ nennen, und Hubertus „Huptus“ Amann haben sich als Jugendliche in der Rinnenäcker-Siedlung in Waiblingen kennengelernt. Werner Bayer begeisterte sich schon in den 1970er Jahren für die Tontechnik, heuerte schließlich bei der Stuttgarter Prog-Rock-Band „Anyone’s Daughter“ als „Roadie“ an.

Dort war er der vierte Werner im Team - bis heute heißt er deshalb Vier. Der ein paar Jahre jüngere Huptus ließ sich von der Begeisterung fürs „Krachmachen“ anstecken und fuhr bald immer öfter mit. Fast 45 Jahre und eine beachtliche Karriere als Live-Tonmeister später haben die beiden in Neustadt ein eigenes Studio eröffnet - und wollen damit der lokalen Musikszene etwas zurückgeben.

Red Hot Chili Peppers, U2, Genesis, Pink Floyd: Die ganz großen Stars abgemischt

In den 80ern saßen die Waiblinger Toningenieure für unbekannte Newcomer-Bands wie die Red Hot Chili Peppers oder U2 am Mischpult, später bei Genesis, Pink Floyd, viele andere große Namen. Werner Bayer war außerdem Produktmanager bei der d&b Audiotechnik GmbH in Backnang, die High-End-Audiosysteme herstellt.

Mit der Firma betreute er Stars wie Madonna, Lady Gaga oder Coldplay bei den Deutschlandkonzerten. Hubertus Amann machte sich in der IT-Branche mit einer Software-Firma selbstständig, betrieb in Wernau ein eigenes Tonstudio. Weiterhin traf man Vier und Huptus aber vielerorts gemeinsam hinter dem Mischpult an. In der regionalen Musikerszene kennt sie jeder.

Ein „Lebensprojekt“, verwirklicht in der Heimatstadt

Seit einem Jahr ist Werner Bayer, inzwischen 65 Jahre alt, eigentlich in Rente. Von Ruhestand kann aber keine Rede sein, im Sommer 2019 hat er sich gemeinsam mit Hubertus Amann (63) einen Traum erfüllt: Das „DropD"-Tonstudio ist ihr gemeinsames Projekt. Zu finden ist es im Untergeschoss eines Wohnhauses im Neustädter Wohngebiet. Ein „Lebensprojekt“, sagt Werner Bayer: „Wir haben schon immer davon geträumt, so was zu machen.“

Aber wieso ausgerechnet in Waiblingen? „Wo sonst, ich wohne hier“, sagt Hubertus Amann. „Man stirbt dort, wo man geboren wird“, findet Werner Bayer. Beide wollen sich hier in ihrer Heimatstadt einbringen. So sind sie schon seit mehreren Jahren beim „Bunt statt Braun“-Wettbewerb als Sponsoren aktiv, auch aufs Altstadt-Fest haben die Tonexperten jedes Jahr ein Auge - und sie hätten gerade bei der Auswahl der Bands ein paar Verbesserungsvorschläge an die Stadt, sagt Werner Bayer und grinst.

Der regionalen Musikszene etwas zurückgeben

Denn nicht nur gestandene lokale Größen wie Klaus Marquardt, Biggi Binder oder Calo Rapallo haben seit 2019 dem „DropD"-Studio einen Besuch abgestattet und hier die ein oder andere CD aufgenommen. Auch jungen Bands oder angehenden Produzenten möchten die Tonmeister hier die Gelegenheit geben, Musik aufzunehmen. „Es ist eine Plattform, sowohl für Künstler als auch für Leute, die was produzieren wollen“, sagt Werner Bayer. Schön sei, dass zum Beispiel auch ein fähiger junger Nachwuchsingenieur regelmäßig mitarbeite. „Wir haben viel anzubieten“, findet Hubertus Amann. Und es sei auch ihre Art, der regionalen Musikerszene etwas zurückgeben zu wollen.

Dabei ist klar: Umsonst gibt’s hier auch nichts. Wie in jedem anderen Tonstudio auch müssen Bands etwas bezahlen, wenn sie hier aufnehmen wollen. Denn auch das „DropD"-Studio müsse irgendwie am Laufen gehalten werden. „Aber wir können uns die Zeit nehmen, Musik zu produzieren, ohne dass eine Stechuhr dahintersteckt“, sagt Amann. Eine junge Band, die von dieser Möglichkeit in letzter Zeit Gebrauch gemacht hat, ist die schwäbische Country-Folk-Band „Old Johnny’s Crew“ aus Plüderhausen-Walkersbach - und hat mit dem neuen Album sogar einen Preis gewonnen. Schon wieder.

Deutscher Rock & Pop Preis für Country-Folk aus Walkersbach

Alexander Mundl (32), Sänger und Gitarrist, der aber auch gerne mal aufs Banjo, das Dobro oder die Mundharmonika umsteigt, und Gitarrist Axel Fuchs (40) sind Schüler von niemand anderem als Calo Rapallo höchstpersönlich. Kein Wunder also, dass auch sie hier ins Studio gefunden haben. Hat ihr Lehrer doch gerade erst selbst hier sein neues Album eingespielt und produzieren lassen. Mit dem bei „DropD“ produzierten Album „Richtung Süden“ der „Old Johnny’s Crew“ haben die Walkersbacher beim 40. Deutschen Rock&Pop-Preis die Auszeichnung als „Beste Country Band“ erhalten. Schon das zweite Jahr in Folge.

Eigentlich sind die vier „Cowboys“ aus Walkersbach eher zufällig in der Country-Ecke gelandet. Angefangen hat alles vor einigen Jahren schon bei Hochzeiten und Geburtstagsfeiern von Freunden und Bandmitgliedern mit akustischen Darbietungen und Cover-Songs. Dann die erste CD mit eigenen Songs, aufgenommen bei einem Kumpel, größere Bühnen, Schlagzeug statt Cajón, die ersten Auszeichnungen, die Band etablierte sich langsam, aber sicher immer mehr in der deutschen Country- und Folkszene. „Junge Leute machen eigentlich kein Country“, sagt Axel Fuchs. „Wir brechen da ein bisschen aus.“ Es folgten Konzerte auch im europäischen Ausland, in Polen, in Lettland, Belgien, Süd-Tirol.

Erfahrene Tonmeister können den Sound fein justieren

„Der Calo hat uns als Band auch immer unterstützt“, erzählt Alexander Mundl. „Er gehört zu unserer Geschichte dazu.“ Doch auch die Verbindung nach Waiblingen war gleich von Anfang an da: „Die ersten Konzerte haben wir auf dem Altstadtfest gespielt“, erinnert sich Axel Fuchs. Am in Neustadt aufgenommenen und produzierten Album „Richtung Süden“ gefällt den beiden besonders gut, dass es sehr dynamisch klingt: „Das Ganze klingt wesentlich mehr nach Livefeeling“, so Mundl. Das liege daran, dass es hier im Tonstudio dank feinster Technik möglich ist, mehrere Instrumente gleichzeitig einzuspielen, statt jede Tonspur einzeln.

Und Werner Bayer und Hubertus Amann bringen sehr viel Erfahrung in Sachen Produktion mit. „Der richtige Schraubendreher ist wichtig“, scherzt der Musiker. Denn die beiden Tonmeister nehmen es schon sehr genau mit dem richtigen Sound: „Wir haben eineinhalb Tage gebraucht, bis ich ihn von seiner Gesangslautstärke „Übungsraum“ auf Normal-Lautstärke bekommen habe - und dann zum Geschichtenerzählen“, sagt Hubertus Amann.