"Bibliothek der Dinge": Stadtbücherei hat im Corona-Lockdown neue Angebote

Mehr als nur Bücher gibt’s zum Ausleihen in der Stadtbücherei Waiblingen: Neu ist die „Bibliothek der Dinge“. Jetzt können auch verschiedenste Dinge mit nach Hause genommen werden, nicht nur zum Lesen. Vieles sind Artikel, die man selten verwendet. Mit der Ausleihe leistet man also gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. In diesem Bereich ist ein Angebot besonders für Schülerinnen und Schüler interessant, quasi als Bonbon, da die viel gefragten Gruppenarbeitsplätze und Surf-PCs in der Bücherei nicht zur Verfügung gestellt werden konnten – etwa die Ausleihmöglichkeit eines Laminiergeräts und eines Spiralbindegeräts.

Für das jüngere Publikum ist die „Kinderbibliothek der Dinge“ eingerichtet. Mit Schwerpunkt auf die MINT-Gebiete (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) gibt es hier unter anderem Bau- und Experimentierkästen oder programmierbare Mini-Roboter zum Ausleihen, Ausprobieren und Spaß haben.

Die digitale Bücherei

Auch digital entwickelt sich die Stadtbücherei weiter. Nachdem der monatliche Spieletreff „Heim-spiel(t)“ aufgrund der aktuellen Situation ausgesetzt werden musste, ist Spiele-Bibliothekar Uli Heim auf Youtube umgestiegen und präsentiert dort in Videoform neue, bekannte oder einfach gute Spiele. Zur Episode sechs hat sich der Spieleautor Christian Stöhr mit vor die Kamera gestellt und sein mit dem Spiel des Jahres 2020-Kritikerpreis ausgezeichnetes Spiel „Pictures“ gezeigt.

2020 konnten außerdem gleich mehrere Meilensteine für den Instagram-Kanal der Stadtbücherei verzeichnet werden. Die vielfältigen Aktionen, Angebote und Blicke hinter die Kulissen erfreuen sich stets wachsender Beliebtheit.

Seit 2020 neu im Angebot der Stadtbücherei ist das Streaming, das sich beständig wachsender Nutzung erfreut. Filmfreunde kommen mit „filmfriends“ auf ihre Kosten, wo über Browser, App oder Smart-TV Kino-, Fernseh- und Dokumentarfilme direkt ins Wohnzimmer gesendet werden können. Natürlich gibt es auch ein reichhaltiges Angebot an Kinderserien für die jüngeren Filmfreunde.

Heiß auf Lesen

Ein ganz besonderes Highlight war im Sommer letzten Jahres der „Heiß auf Lesen 2020 Leseclub“. Trotz der widrigen Bedingungen haben sich mehr als 150 junge Leserinnen und Leser durch die Bücherregale gewühlt und einen neuen Rekord aufgestellt: Ganze 763 Bücher wurden gelesen.

Aktuell mussten die Türen der Bücherei wegen des Lockdowns wieder geschlossen werden. Um nicht auf dem literarischen Trockenen zu sitzen, kann man zumindest ein wenig Unterhaltung nach Hause nehmen und genießen. Die digitalen Angebote der Stadtbücherei sind weiterhin rund um die Uhr und kostenlos für alle verfügbar, die einen Büchereiausweis haben. Während der Corona-Pandemie sind diese Angebote besonders gut genutzt worden und haben dementsprechend Verstärkung erhalten. Die Onlineleihe Rems-Murr verzeichnete im Jahr 2020 eine Nutzungssteigerung um mehr als 40 Prozent und hat ihr Angebot an Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften und eLearning-Kursen noch weiter ausgebaut.

Um auch während der Schließzeit an Lesestoff zu gelangen, gibt es seit dem 13. Januar wieder den Abholservice für Medien. So einfach geht’s: Bücher, CDs oder Filme im Katalog aussuchen (https://stadtbuecherei.waiblingen.de/de/Suchen-Finden/Gesamtkatalog-der-Stadtbuecherei), eine Liste samt Büchereiausweisnummer per E-Mail an die Stadtbücherei stadtbuecherei@waiblingen.de schicken oder von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter 07151/ 5001-1782 anrufen, und einen Termin zum Abholen ausmachen. Die Medien werden herausgesucht, auf das Benutzerkonto gebucht und in einer umweltfreundlichen Tragetüte bereitgestellt. Die Übergabe erfolgt kontaktlos an einem der Eingänge der Stadtbücherei.