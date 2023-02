Bienenvolk und Honig für Tafel Waiblingen: Imkerei Stricker vergibt Patenschaft

Ein eigenes Bienenvolk, das Honig produziert: Das hat die Waiblinger Tafel von der Familienimkerei Stricker aus Neustadt erhalten – mitsamt einer Honigspende für den Tafelladen. „Wenn es Honig bei uns gibt, ist es wie Weihnachten“, sagt Petra Off, Leiterin der Tafel Waiblingen.

Und deshalb freut es die Vertreterinnen und Vertreter der Tafel sehr, dass sie eine Patenschaft für ein Bienenvolk geschenkt bekommen haben. „Uns ist das Engagement der Tafel sehr wichtig und wir möchten ein Zeichen setzen“, sagt Imker Robert Stricker.

Honig für Kunden des Tafelladens

Die Imkerei wolle dazu beitragen, Menschen zu unterstützen, „die wenig Geld in der Tasche haben“. Seit einigen Jahren spendet die Imkerei Honig an die Tafel. Nun erhält der Laden in der Benzstraße in Zukunft den Honig aus der Jahresernte des eigenen Bienenvolks.

Die Familienimkerei bietet Patenschaften für Unternehmen an, „damit heimische Insekten und Bestäubungsleistung in der Region gesichert werden“, so Robert Stricker.

Mit der Aktion wolle man eine Vorbildfunktion einnehmen und damit ein Stück weit bewirken, dass sich auch andere Produzenten und Einzelhändler für den Erhalt der Bienenvölker engagieren. „Mit jeder Patenschaft werden neue Bienenvölker gegründet, was auch die Anzahl der Bienen erhöht“, sagt Robert Stricker.

Zwischen 80 und 90 Besucher am Tag

Im Tafelladen liegen auch Saatgut-Tütchen aus, etwa für den Balkon oder Garten. Diese hat ein weiterer Partner der Imkerei zur Verfügung gestellt. „So kann jeder etwas Gutes tun.“ Bei der Tafel in Waiblingen ist zurzeit viel los. Je nach Wetter zählt die Tafel 80 bis 90 Kunden am Tag. „Dann müssen die Leute auch mit langen Wartezeiten rechnen“, sagt Petra Off.

Und gerade im Januar, Februar und März gebe es wenig Frischwaren wie beispielsweise Obst und Gemüse. „Das war schon immer eine knappe Zeit“, so die Tafelleiterin. Gerade deshalb freut es den Verein, dass immer wieder größere Spenden von Unternehmen und Privatleuten eintreffen.