Der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen beendet die Winterpause: Am Sonntag, 20. März, ist der Biergarten erstmals wieder ab 11 Uhr geöffnet. Das haben die Verantwortlichen am Freitag auf Facebook mitgeteilt.

Die Öffnungszeiten sind "bei Biergartenwetter" täglich von 11 bis 23 Uhr.

Wie viele Gastronomie-Betriebe sucht auch der Biergarten Schwaneninsel Personal, wie aus der Internetseite hervorgeht. "Wir suchen Unterstützung in allen Bereichen und bieten Minijobs, Ferienjobs,