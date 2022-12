Bio lieber beim Discounter? "Naturgut"-Chef hält Preisdifferenz für überschätzt

Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Inflation hat die Bio-Branche im Jahr 2022 verändert: Discounter profitieren, Fachhändler und Wochenmärkte haben weniger Nachfrage. Das ist auch bei den "Naturgut"-Bio-Supermärkten in der Region Stuttgart so. Der scheidende „Naturgut“-Gesellschafter und -Gründer Niko Tsiris glaubt jedoch, dass viele den Preisunterschied zu den Discountern überschätzen. Sein Nachfolger in Waiblingen und Degerloch sieht die Märkte gut aufgestellt.

Der scheidende Gesellschafter Tsiris sagt, die Berichte zu Inflationsfolgen für den Bio-Handel könne er zu 100 Prozent bestätigen. In der Krise habe sich das Kaufverhalten „schlagartig“ verändert. Tsiris geht aber auch davon aus, dass viele die Preise falsch einschätzen: So viel günstiger seien die Bio-Produkte im Discounter oft gar nicht. Die Zeitung „Die Welt“ zitiert Bauernverbandsvertreter so: „Viele Öko-Produkte sind im Discounter nur geringfügig preiswerter oder gleich teuer, aber das Preisimage lenkt den Konsum offenbar mehr als echte Preiskenntnis.“ Tsiris findet das „absolut treffend“.

Der neue Naturgut-Chef in Waiblingen und Degerloch, Matthew Davidson, sagt: „Wie im gesamten Lebensmitteleinzelhandel beobachten auch wir im Vergleich zu den vorausgegangenen und pandemiebedingt stark frequentierten Monaten eine zurückhaltende Nachfrage. Dennoch spüren wir, dass unsere Kundschaft trotz einer erhöhten Preissensibilität weiterhin Wert darauf legt, bewusst einzukaufen, und sich für einhundertprozentige Bio-Qualität, Regionalität, Frische sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidet.“

Zudem biete Naturgut „viele Nischenprodukte für die wachsende Gruppe an Allergikern und für alternative Ernährungsformen“. Davidson sieht die beiden Märkte „angesichts der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im ,BioMarkt'-Verbund bestmöglich für die Zukunft aufgestellt“.