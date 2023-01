Bittenfeld: Zipfelbach-Renaturierung verzögert sich - Weg soll gesperrt werden

Die Renaturierung des Zipfelbachs in Bittenfeld verschiebt sich weiter. Eigentlich hatte die Stadt Waiblingen vor, im Bereich des Wehrs bei der Rienzhofer Mühle auf einem Gewässerabschnitt von circa 125 Metern Länge wieder ein durchgängiges Gewässer herzustellen. Im November 2021 ging die Bittenfelder Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias davon aus, dass im Sommer 2022 alles starten kann. Im Juli 2022 hieß es dann, dass es mit Rücksicht auf die Tierwelt erst im Spätherbst 2022 losgehen kann und im Frühjahr 2023 alles abgeschlossen sein soll. Inzwischen ist klar: Dieser Zeitplan ist in keiner Weise zu halten.

Ortsvorsteherin: Zwischen Behörden besteht noch Abstimmungsbedarf

„Die Arbeiten haben leider noch nicht begonnen“, betonte Veronika Franco Olias auf Nachfrage. Zwischen den an der Genehmigung der Maßnahme beteiligten Behörden bestehe noch Abstimmungsbedarf. „Leider können wir aktuell keine Aussage über einen möglichen Baubeginn treffen.“

Rücksicht auf die Tiere: Gearbeitet werden muss zwischen Herbst und Frühjahr

So liegt etwa nach wie vor die wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamts nicht vor. Schon im Sommer 2022 wartete die Stadt darauf. Damals hieß es, dass noch der landschaftspflegerische Fachbeitrag ausgearbeitet und dem Landratsamt dann zugesendet werde. Grundsätzlich können laut Veronika Franco Olias die Arbeiten im Herbst eines Jahres starten und im darauffolgenden Frühjahr abgeschlossen werden. Schließlich ziehen zwischen Frühjahr und Herbst viele Tiere ihren Nachwuchs groß.

Die Stadt Waiblingen will die europäische Wasserrahmenrichtlinie umsetzen

Mit der Renaturierung eines Abschnitts des Zipfelbachs in Bittenfeld will die Stadt die europäische Wasserrahmenrichtlinie umsetzen. Diese besagt, dass Fließgewässer wieder durchgängig werden sollen. Die nötigen Grundstücke hat die Stadt bereits, auch die Entwurfsplanung des Landschaftsarchitekturbüros Werkgruppe Gruen aus Stuttgart liegt längst vor. Ebenso sind die Auswirkungen auf die Hochwassergefahr untersucht worden. Dabei kam heraus, dass durch die Renaturierung keine Verschlechterung zu erwarten ist. Überprüft wurde dies durch eine Computersimulation und ein 3D-Modell. So konnte berechnet werden, ob und wo der Zipfelbach bei Starkregen zu einem Risiko werden könnte.

Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias: Renaturierung soll weiter 290.000 Euro kosten

Nach derzeitigem Stand geht die Stadt Waiblingen davon aus, dass der Kostenrahmen von 290.000 Euro eingehalten werden kann. Es steht aber laut Veronika Franco Olias noch nicht fest, welche Firma die Arbeiten ausführen wird. Grund: Die Maßnahme ist noch nicht ausgeschrieben worden.

Während der Renaturierungsarbeiten wird es auch zu gewissen Einschränkungen für die Bürger kommen. „Voraussichtlich muss ein Feldweg während der Arbeiten gesperrt werden“, betont die Ortsvorsteherin. Dies werde man im Vorfeld entsprechend frühzeitig kommunizieren.