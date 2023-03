Blick in die "Mobile Homes": Wie Flüchtlinge aus der Ukraine in Waiblingen untergebracht sind

Während in Beinstein die geplante Unterbringung von Flüchtlingen in „Mobile Homes“ auf dem ehemaligen Minag-Gelände auf Kritik von Bürgern stößt, gibt es in Hegnach und Hohenacker schon längst solche Mobilheime. „Wir haben hier wenig bis gar keine Konflikte zu erwarten“, sagt Karl-Henning Reuter, Leiter des Fachbereichs Bürgerengagement bei der Stadt Waiblingen. Für den Standort Hohenacker in der Rechbergstraße 40, wo im Oktober 2022 zehn Mobilheime aufgestellt wurden, gibt es nach seinen Angaben bislang keine einzige Beschwerde wegen mangelnder Sauberkeit oder Ordnungswidrigkeiten.

Alle Bewohner der Mobilheime in Hohenacker stammen aus der Ukraine

Fürs Integrationsmanagement in den städtischen Unterkünften in Waiblingen und den Ortschaften ist die Caritas zuständig – und damit auch für die Betreuung der Menschen in den Mobilheimen. Am Standort Hohenacker sind derzeit sechs von zehn Häuschen durch Familienverbünde belegt, der jüngste Einzug erfolgte erst am Donnerstag, 2. März.

Alle, die bislang ein „Mobile Home“ zugewiesen bekamen, stammen aus der Ukraine – sie lebten zuvor in der Nachbarschaft in der derzeit mit 37 Personen belegten Kleinturnhalle, in der insgesamt Platz für bis zu 60 Geflüchtete ist. Natürlich ist von der Stadt nicht festgelegt worden, dass in den „Mobile Homes“ in Hohenacker auch in Zukunft immer nur Ukrainer wohnen werden, aber im Moment wird das so praktiziert.

Caritas: Geflüchtete freuen sich, eigene abschließbare Räume für sich zu haben

Die Mobilheime kommen laut der Caritas bei den Geflüchteten gut an. „Die sind sehr, sehr glücklich, dass sie eigene abschließbare Räume für sich als Familie haben“, sagt Annika Wahl, die sich bei der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz um den Fachbereich Flucht und Asyl für den Rems-Murr-Kreis kümmert. Sozialarbeiterin Christina Fliegner ist immer dienstagvormittags vor Ort, ihr Kollege Steffen Benzler immer freitagnachmittags – und bei Bedarf können die Flüchtlinge auch an anderen Wochentagen Termine vereinbaren.

Oft geht es dann um irgendwelche Anträge, den Schulbesuch der Kinder oder einen möglichen Kindergartenplatz. Weil Letzterer schwer zu bekommen ist, gibt es in Hohenacker eine Spielgruppe, die in den Räumen der Lindenschule untergebracht ist und in welcher in der Regel zwei Erwachsene die Jungs und Mädchen betreuen.

„Es ist nicht immer so leicht, einen Platz zu finden bei einem Sprachkurs“

Auch eine Rolle spielt die Frage, welche Vereine und Angebote genutzt werden können. „Drei Kinder sind beim Fußball“, berichtet Freddy Bogdanoff, der als Hausmeister im Dienst der Stadt Waiblingen auch für die Mobilheime in Hohenacker zuständig ist. Nach den ersten Einzügen von Bewohnern im November weiß Freddy Bogdanoff noch, dass die Erwachsenen zur Gymnastik mitgenommen wurden. Außerdem, erzählt er, gebe es im Bürgerhaus in Hohenacker eine Frau, die ehrenamtlich Deutsch für Flüchtlinge unterrichtet.

Letzteres ist indes ein freiwilliges Zusatzangebot – denn alle erwachsenen Bewohner der Mobilheime in Hohenacker besuchen einen Sprachkurs bei einem Träger wie etwa der Volkshochschule. „Es ist nicht immer so leicht, einen Platz zu finden bei einem Sprachkurs“, sagt Sümeyye Türkarslan, Caritas-Sozialarbeiterin für Geflüchtete in Waiblingen. In dem Sinn können ehrenamtliche Angebote eine gute Chance sein, beim Deutschlernen dranzubleiben, bis irgendwo ein Kursplatz frei wird.

Mobile Homes mit Vordach gegen starken Regen

Sümeyye Türkarslan hat erst im Januar 2023 beim Integrationsmanagement für die städtischen Unterkünfte in Waiblingen angefangen. 6,8 Stellen sind dafür nun vorgesehen, von denen aber nur ein Teil über den „Pakt für Integration“ des Landes finanziert werden kann. 3,75 Stellen zahlt die Stadt komplett selbst. Auch bei den „Mobile Homes“ für Geflüchtete hat die Stadtverwaltung letztlich mehr Geld in die Hand genommen, als etwa bei einer Zeltstadt oder der Unterbringung in weiteren Hallen nötig gewesen wäre – auf Initiative von Stadtrat Alfonso Fazio (Alternative Liste) und mit Zustimmung des Gemeinderats wurde allein für die ersten 20 Mobilheime rund eine Million Euro ausgegeben.

Container wie am Inneren Weidach wären indes auch teuer. Ein Kauf war zum Zeitpunkt der Entscheidung im Frühjahr 2022 nicht möglich, die Stadt hätte die Container mieten müssen – mit Auf- und Abbau hätte das auf fünf Jahre gerechnet mehr als 1,7 Millionen Euro gekostet.

Die zehn Mobile Homes in Hohenacker stammen alle von einem deutschen Hersteller, jene in Hegnach von einer italienischen Firma. Letztere haben bereits ein Vordach montiert bekommen. Karl-Henning Reuter erklärt dies damit, dass bei starkem Regen Wasser in die Mobilheime eindringen konnte. Nun sind diese Vordächer auch für den Standort Hohenacker vorgesehen.

Bei den Mobilheimen in Bittenfeld sind noch Handwerker-Einsätze nötig

In Bittenfeld sollten eigentlich schon längst die sechs Mobilheime auf dem städtischen Grundstück in der Nähe des Discounters Netto von Geflüchteten bezogen werden. Aufgestellt wurden sie bereits im Oktober 2022. „Da warten wir noch auf die Rückmeldung vom ein oder anderen Gewerk“, sagt Karl-Henning Reuter. Heißt: Sobald die Handwerker die noch nötigen Arbeiten erledigt haben, können die ersten Bewohner einziehen.

Klar ist, dass auch dort Familienverbünde einziehen sollen. Das können eine Mutter mit ihrem Kind und deren Großmutter sein, aber auch zwei Schwestern, die jeweils ein Kind haben. Oder ein Ehepaar, bei dem ein Partner bei der Flucht aus der Ukraine noch die Mutter mitnahm. In Hohenacker ist es zum Beispiel so, dass in jedem der bislang sechs bewohnten „Mobile Homes“ mindestens ein Kind lebt.

Geheizt wird in den Mobilheimen in Hohenacker und Hegnach mit Strom. Anfangs gab es wegen der kalten Temperaturen auch Probleme mit den Abwasser- und Frischwasserleitungen, die laut Karl-Henning Reuter aber mittlerweile behoben sind. Mit Blick auf den geplanten neuen Mobilheim-Standort in Beinstein ist nach seiner Auskunft zudem angedacht, die dortigen „Mobile Homes“ besser zu dämmen – und über energieeffizientere Formen des Heizens nachzudenken. „Da wird in alle Richtungen gedacht.“