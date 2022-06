Blitzer in Anhänger-Optik ist mal wieder in Waiblingen im Einsatz

Der Blitzer, der aussieht wie ein Anhänger, ist zurzeit wieder in Waiblingen im Einsatz. Der vom Hersteller als "Enforcement Trailer" bezeichnete mobile Blitzer steht seit Dienstag, 7. Juni, in der Alten Bundesstraße / L1193, am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Korb, kurz vor dem Autohaus Oetinger und dem Bosch-Gelände.

Bis zur Kontrolle des Gerätes am Donnerstag, 9. Juni, hatte der Blitzer 130 Verstöße erfasst, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. "Eine Auswertung mit konkreten Messdaten kann aber erst nach Beendigung des Einsatzes erfolgen." Ein Standortwechsel ist laut Oliver Conradt, Abteilungsleiter Ordnungswesen, nicht vorgesehen.

Eingeplant ist der Einsatz des Anhänger-Blitzers bis Montag, 13. Juni.

Der Blitzer hat ein amtliches Kennzeichen mit HN für Heilbronn, da die Firma ERA dort sitzt. Das Unternehmen der Vitronic-Gruppe vermietet den Enforcement Trailer an Kommunen. In Waiblingen und Umgebung waren solche Geräte schon häufiger im Einsatz.