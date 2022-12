Blumen Winkler schließt Laden in Waiblingen: Das sind die Gründe für das Aus nach 127 Jahren

„Dieser Schritt fällt mir sehr schwer und es gibt nicht nur einen alleinigen Grund für diese Entscheidung“: Inhaberin Christel Linsenmaier gibt zum Ende des Jahres 2022 das Geschäft „Blumen Winkler“ in der Fronackerstraße 24 in Waiblingen auf. 127 Jahre gab es den Laden, seit 1996 unter der Leitung der heute 61-Jährigen. In ihrem Schreiben an ihre Kunden und Geschäftspartner, das unserer Redaktion vorliegt, betont die Inhaberin, dass sie die vielen langen Arbeitstage angesichts fehlender Nachfolge nicht mehr tragen kann.

Auf Nachfrage sagte Christel Linsenmaier, dass das Hauptproblem letztlich der Personalmangel ist. Eine langjährige Mitarbeiterin geht nämlich in Rente. „Ich finde keinen Ersatz.“ Der Laden in der Fronackerstraße ist aber groß und braucht eigentlich jemanden, der sich in Vollzeit darum kümmert. „Das ist nichts, was man so nebenher auch in Teilzeit machen kann.“ Die 61-Jährige hat natürlich bei ihrem bestehenden Personal nachgefragt, ob sich jemand vorstellen könnte, aufzustocken, doch das habe niemand gewollt. Klar ist auch, dass die beiden Kinder von Christel Linsenmaier nicht in ihr Geschäft einsteigen. „Meine Kinder sind in anderen Berufen glücklich.“

„Alle Arbeiten rund um den Friedhof bieten wir unverändert an“

Das heißt aber nicht, dass Christel Linsenmaier auch die im Schmidener Feld ansässige Gärtnerei Winkler schließen wird. „Alle Arbeiten rund um den Friedhof bieten wir unverändert an.“ Auch wird die Gärtnerei Winkler an ihrem Standort in der Max-Eyth-Straße 52 vorbestellte Blumen und Pflanzen ausliefern oder zur Abholung bereithalten. „Was es nicht mehr geben wird, ist die ganz große Auswahl und die kurzfristige Bereitstellung.“ Bis auf die erste Januarwoche, in der die Gärtnerei Winkler traditionell geschlossen hat, soll es den Lieferdienst wie gewohnt geben.

Von März 2023 an wird es für Kunden auch eine Einkaufsmöglichkeit in der Gärtnerei in der Max-Eyth-Straße geben, bei der diese spontan wie in einem Laden vorbeikommen können. Details dazu stehen aber noch nicht fest. Dass es erst von März 2023 an möglich ist, begründet Christel Linsenmaier mit Umbauarbeiten, die bis dahin abgeschlossen sein sollen.

Familienbetrieb in vierter Generation

Christel Linsenmaier führt den Familienbetrieb in vierter Generation. 1895 hatte sich ihr Urgroßvater Paul Winkler mit seiner Gärtnerei in der Fronackerstraße selbstständig gemacht – und lange befand sich dort der komplette Betrieb mit Gewächshäusern und Beeten. Übernommen wurde die Gärtnerei 1931 von seinem 1902 geborenen Sohn, der ebenfalls den Namen Paul bekam. Und auch dessen Sohn hieß Paul Winkler, er folgte auf seinen Vater und bildete die dritte Generation. Dass in der Fronackerstraße die komplette Gärtnerei war, blieb nicht immer so. Bereits 1968 begann die Teilaussiedlung ins Schmidener Feld. 1982 war die Verlegung der Gärtnerei an den Standort in der Max-Eyth-Straße abgeschlossen und das Haus in der Fronackerstraße wurde abgerissen. Bis das neue Gebäude fertig war und 1990 der neue Blumenladen eröffnet werden konnte, gab es übergangsweise einen Pavillon.

Nach dem Abitur hat Christel Linsenmaier zunächst Kommunikationswissenschaften studiert

Als Christel Linsenmaier den Betrieb von ihrem Vater übernahm, da hatte sie bereits die Meisterprüfung erfolgreich absolviert. Dabei sah es noch einige Jahre zuvor so aus, als ob ihr beruflicher Lebensweg anders verläuft: Nach dem Abitur arbeitete Christel Linsenmaier nämlich ein Jahr lang als Au-pair im US-Bundesstaat Arizona. Danach fing sie mit dem Studium der Kommunikationswissenschaften in München an – doch nach der Zwischenprüfung merkte sie, dass das nicht der richtige Weg für sie war. Es folgte eine Gärtnerlehre in Endersbach – und so stieg Christel Linsenmaier doch ins Familiengeschäft ein. Mit an Bord ist seit langem auch ihr Bruder, der wie sein Vater ebenfalls Paul Winkler heißt.

Mutter Elisabeth Winkler hilft bis heute mit

Dass Christel Linsenmaier überhaupt den Laden 1996 übernehmen konnte, hat sie ihrer Mutter Elisabeth zu verdanken. Ihre beiden Kinder waren damals noch sehr klein, Tochter Marlene war nur wenige Wochen alt. „Wenn es meine Mutter nicht gegeben hätte, wäre es so nicht gegangen.“ Heute noch hilft die Mutter im Betrieb mit, kümmert sich ums Büro und sitzt am Telefon.

Seit Christel Linsenmaier im Brief an ihre Kunden und Geschäftspartner schrieb, dass der Laden in der Fronackerstraße Ende 2022 geschlossen wird, bekommt sie viele Rückmeldungen von Bürgern, die sich noch an Christel Linsenmaiers Großeltern, Eltern und langjährige Mitarbeiter erinnern. „Das ist schon ein gut eingeführtes Geschäft, ein großer Name“, sagt die 61-Jährige. Sie hätte gerne weitergemacht – aber es ging nicht mehr.