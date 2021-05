Am Sonntag, 9. Mai, ist es wieder so weit – es ist Muttertag. Wer jetzt in Panik gerät, weil er den Ehrentag der Mütter mal wieder vergessen hat, dem sei gesagt: Trotz Pandemie kann für Mama noch ein bunter Strauß besorgt werden. Denn die Blumenläden in Baden-Württemberg dürfen inzidenzunabhängig öffnen. Das freut die Waiblinger Blumenhändler natürlich, denn es war nicht immer leicht in den letzten Monaten.

Blumenhändler sind dankbar für Öffnung

Seit dem 1. März sind die