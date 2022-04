Der Papierentsorger Alba, in dessen Lagerhalle im Waiblinger Eisental Ende März ein Großbrand ausbrach, hat sich nach eigenen Angaben an alle Vorschriften gehalten. Das habe auch die Feuerwehr bestätigt, so das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin auf Anfrage unserer Redaktion. Der Betrieb gehe nach dem Brand weitgehend normal weiter. Bei Anwohnern, die sich etwa über Ruß auf ihren Dächern beklagen, entschuldigt sich Alba.

„Es tut uns leid, dass unsere Nachbarn durch den Brand