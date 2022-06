Brand bei Alba in Waiblingen: Gabelstapler sorgt für Feuerwehr-Einsatz (28.06.)

Nach dem Großbrand bei Alba im Gewerbegebiet Eisental von Ende März 2022 hat es bei dem Entsorgungsunternehmen in Waiblingen erneut gebrannt – allerdings ist der Schaden diesmal nur gering. Die Feuerwehr Waiblingen wurde am Dienstag, 28. Juni, um 13.01 Uhr benachrichtigt, nachdem die Brandmeldeanlage der Firma Alarm geschlagen hatte. 27 Einsatzkräfte rückten daraufhin mit vier Fahrzeugen aus.

Feuerwehr-Sprecher Nick Bley: Alba-Mitarbeiter haben sich umsichtig verhalten

Dass der Schaden klein blieb, lag laut dem Waiblinger Feuerwehrsprecher Nick Bley am umsichtigen Verhalten der Alba-Mitarbeiter. Diese entdeckten, dass ein Gabelstapler im Innenbereich des Alba-Geländes im Schänzle 7 für eine starke Rauchentwicklung sorgte – was auch der Grund war, warum die Brandmeldeanlage Alarm schlug. Die Mitarbeiter brachten nach Nick Bleys Angaben den Gabelstapler schnell nach draußen. Verletzte hat es nicht gegeben. Die betroffene Halle, in welcher sich der Gabelstapler befand, ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Alba-Halle in der Anton-Schmidt-Straße, wo es Ende März brannte und zu dem Millionenschaden kam. Das Alba-Gelände im Schänzle befindet sich allerdings in der Nähe.

Bei Alba kam es in der Vergangenheit immer wieder auch zu kleineren Brandereignissen – etwa im März 2021. Im Jahr 2018 gab es ebenfalls einen Großbrand, bei dem eine 3000 Quadratmeter große Lagerhalle zerstört wurde.