Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen ist am Donnerstagabend (11.3.) zu einem Brand ins Gewerbegebiet Eisental ausgerückt. Bei der Recycling-Firma Alba in der Eisentalstraße hatten sich nach Angaben des Abteilungskommandanten Nick Bley gepresste Papierballen entzündet. Es ist bereits der zweite Feuerwehreinsatz bei Alba in diesem Monat.

Die Mitarbeiter der Firma haben schnell eingegriffen

Die Feuerwehr wurde um 20.22 Uhr alarmiert. Als sie mit drei Fahrzeugen und 18 Personen